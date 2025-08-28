Sénégal: Sollicitation d'un nouveau programme - Le FMI se dit prêt à accompagner le pays

Dans un communiqué de presse, le Fmi se dit prêt à accompagner le Sénégal pour un nouveau programme.

« Les autorités ont exprimé leur intention de solliciter un nouveau programme soutenu par le Fmi. Le Fmi est disposé à accompagner le Sénégal dans la conception d'un ambitieux agenda de réformes, en cohérence avec la stratégie nationale de développement Vision 2050 et le récent Plan de relance économique et sociale, tout en intégrant les enseignements tirés des constats de la Cour des comptes », lit-on dans le communiqué.

Dans ce cadre, la mission dit avoir pris note de quatre piliers stratégiques que les autorités entendent prioriser : renforcer la gestion des finances publiques et la transparence budgétaire ; soutenir la relance des secteurs stratégiques afin de promouvoir une croissance inclusive ; développer le capital humain et améliorer l'équité sociale ; renforcer la résilience face aux chocs climatiques et aux catastrophes naturelles.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Selon le Fmi, ces priorités visent à consolider la stabilité macroéconomique, à renforcer les équilibres budgétaires, à améliorer le contrôle de la dette et à promouvoir une croissance durable et résiliente. L'équipe du Fmi remercie les autorités sénégalaises pour leur chaleureuse hospitalité, la franchise des discussions et l'excellente coopération durant toute la mission.