Cameroun: Présidentielle 2025 - Le CNC menace suspension débats politiques médias audiovisuels

Le Conseil national de la communication (CNC) du Cameroun a annoncé des mesures restrictives concernant les débats politiques dans les médias audiovisuels en période électorale. Cette décision intervient à l'approche de la présidentielle 2025 qui s'annonce comme un moment crucial pour l'avenir politique du pays.

Le régulateur des médias camerounais entend suspendre, pendant la période électorale, les émissions de débat politique radiophoniques et télévisées qui ne seraient pas spécifiquement conçues comme des programmes de campagne officielle. Cette position du CNC soulève d'importantes questions sur l'équilibre entre régulation médiatique et liberté d'expression en contexte électoral.

Cette directive s'inscrit dans le cadre des mesures préparatoires au scrutin présidentiel de 2025. Le CNC justifie cette approche par la nécessité de préserver l'ordre public et d'assurer le bon déroulement du processus électoral. Les médias audiovisuels devront donc adapter leur programmation politique pour se conformer à ces nouvelles exigences réglementaires.

Les professionnels des médias expriment des réserves quant à la portée pratique de cette mesure. Certains redoutent un impact négatif sur le pluralisme médiatique et la qualité du débat démocratique. La période électorale représente traditionnellement un moment privilégié pour la confrontation des idées et l'information des électeurs sur les programmes des différents candidats.

La décision du CNC interroge sur les limites de l'intervention régulatrice dans le paysage médiatique camerounais. Les médias indépendants pourraient voir leur capacité à informer réduite par ces restrictions, particulièrement concernant les analyses politiques et les débats contradictoires qui constituent habituellement le coeur de leur ligne éditoriale pendant les campagnes électorales.

Cette annonce survient dans un contexte où les médias audiovisuels jouent un rôle croissant dans la formation de l'opinion publique camerounaise. Les dernières élections ont montré l'influence significative des débats politiques diffusés sur les chaines de radio et de télévision dans l'orientation du vote des citoyens.

Le cadre réglementaire des élections de 2025 commence ainsi à se préciser, avec des implications directes sur le travail des journalistes et des médias. La profession s'interroge sur les critères qui distingueront les "programmes de campagne officielle" des autres formats de discussion politique.

La mise en oeuvre de cette mesure sera observée avec attention par les acteurs de la société civile et les partenaires internationaux du Cameroun, particulièrement soucieux du respect des standards démocratiques pendant le processus électoral à venir.