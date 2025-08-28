Cameroun: Présidentielle - Les listes électorales sont ouvertes à vérification jusqu'au 10 septembre

Au Cameroun, les listes électorales provisoires sont désormais consultables dans les différentes antennes d'Elecam, l'organisme chargé des élections. Cette période permet aux électeurs de vérifier leurs informations et, si nécessaire, de retirer leur carte électorale avant le scrutin prévu le 12 octobre.

Au Cameroun, dans la salle principale de l'antenne Elecam du premier arrondissement de la capitale, Yaoundé, l'affluence reste modérée. Derrière son bureau, Madame Owona, agent de maîtrise, consulte les listes électorales provisoires. « Nous sommes en train de faire un travail dessus, c'est-à-dire, nous sommes en train de confronter les listes avec les cartes disponibles que nous avons pour voir effectivement si les listes produites répondent aux cartes que nous avons déjà », explique-t-elle.

Pour Edmond, la démarche est concluante : après avoir sollicité une mutation, il a retrouvé son nom sur la liste et pourra voter. « Il y a mon nom à l'intérieur, c'est bien. Ça veut dire que je pourrai apporter ma voix », se réjouit-il.

Des démarches plus complexes pour certains électeurs

Pour d'autres, la démarche s'avère plus complexe. Romuald espérait récupérer sa carte électorale, mais repart bredouille. Bien que son nom figure sur la liste, le précieux sésame n'est pas encore disponible. « Je suis venu pour voir si ma carte électorale était déjà sortie. J'ai quand même vu mon nom sur la liste, mais la carte pas encore. On m'a demandé de repasser en septembre ».

Dans un communiqué, le directeur général des élections précise que les partis politiques et les électeurs ont jusqu'au 10 septembre 2025 pour saisir la commission de révision en cas d'irrégularités ou d'omissions constatées.