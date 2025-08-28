Afrique: Pandémies - L'Académie de l'OMS à Lyon à la rescousse des systèmes de santé africains

Lyon - L’Académie de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), basée à Lyon, œuvre sans relâche à soutenir les initiatives de formation et de renforcement des capacités en matière de préparation et de riposte aux pandémies en Afrique, a indiqué son directeur exécutif, Dr David Atchoarena.

"À travers des partenariats stratégiques, l’Académie est intégrée dans plusieurs propositions soumises au Fonds pour la lutte contre les pandémies, un mécanisme de financement de la Banque mondiale destiné à renforcer les capacités de prévention, de préparation et d’intervention, particulièrement dans les pays à revenu faible et intermédiaire", a déclaré le responsable dans un entretien à la MAP.

Dans cette perspective, a-t-il précisé, "nous envisageons d’adapter nos activités de formation aux besoins spécifiques des pays, en proposant des cours en ligne comme en présentiel, que ce soit au niveau national ou sur le campus de l’Académie à Lyon, en France.

Un pôle de formation pour des professionnels à jour des évolutions de la santé

Abordant l’action déployée en direction de l’Afrique, le directeur exécutif a cité le programme de formation des formateurs intitulé "Santé numérique : planification des systèmes nationaux" pour la région africaine. "Cette initiative constitue une étape importante dans le renforcement des capacités en santé numérique, puisqu’elle forme directement les points focaux santé numérique des bureaux pays de l’OMS à travers la région", a-t-il soutenu.

Il a expliqué que le programme, grâce à son format hybride combinant des modules en ligne en auto-apprentissage et des sessions en présentiel animées par des experts, permet aux participants d’acquérir les compétences nécessaires pour adapter et déployer la formation dans leur contexte national.

Loin de chercher à remplir une mission de formation de base aux soignants, la plateforme de l’OMS se propose d’aider les professionnels de santé à rester à jour des plus récentes évolutions dans leur domaine. "L'ambition n'a jamais été de fournir une formation initiale aux médecins, infirmières, sage-femmes, pharmaciens ou autres disciplines professionnelles, ni de combler toutes les lacunes en matière de formation", a-t-il fait observer.

À l’échelle africaine, l’académie accompagne les bénéficiaires de ses cours pour qu’ils forment un réseau de facilitateurs qualifiés, capables d’appuyer les États membres dans la conception et la mise en œuvre de stratégies de santé numérique inclusives, résilientes et adaptées au contexte. "Plusieurs d’entre eux assureront également la version francophone du cours auprès de personnels des ministères de la santé, tant dans la région Afrique de l’OMS que dans la Région de la Méditerranée orientale, incluant des participants du Maroc", a expliqué M. Atchoarena.

Une dynamique de formation tournée vers les innovations médicales

Lancé en décembre 2024, ce centre international de référence en santé publique "n'est pas resté à l'écart des profondes perturbations qu'ont connues cette année les secteurs de l'aide internationale et de la santé mondiale".

Malgré ces difficultés, a relevé le responsable, "des centaines de nouveaux cours sont désormais disponibles en 12 langues sur la plateforme d'apprentissage en ligne de l'Académie de l'OMS, et nous soutenons activement des formations hybrides et en présentiel essentielles".

Cette dynamique planétaire n’a d’égal que le rythme rapide des nouvelles normes et innovations dépassant la capacité des systèmes de santé à s’adapter. "Dans les pays à revenu faible et intermédiaire, il peut parfois falloir jusqu’à dix ans pour intégrer des innovations médicales", a-t-il expliqué.

Il s’agit donc de doter les professionnels de santé et décideurs d'aujourd'hui des connaissances et compétences nécessaires pour répondre aux besoins actuels et futurs.

C’est dire que dans un monde confronté à un déficit criant de solutions d’apprentissage destinées aux personnels soignants de la santé publique, la nouvelle plateforme de l’OMS s’engage à adapter les formations aux besoins spécifiques partout où ils se font sentir, au service de l’objectif universel d’accès à la santé pour tous.