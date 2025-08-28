Burkina Faso: Zones industrielles de la région du Nakambé - L'Autorité nationale de coordination du foncier fait le point à Tenkodogo et à Pouytenga

Une équipe de l'Autorité nationale de coordination du foncier (ANCF), a visité respectivement les 25 et 26 août 2025, à Tenkodogo et à Pouytenga, les sites devant abriter les futures zones industrielles dans la région du Nakambé.

Les zones industrielles de la région du Nakambé prennent corps peu à peu. Le 25 août 2025, une équipe de l'Autorité nationale de coordination du foncier (ANCF) a visité le site de Tenkodogo, situé dans le village de Pedogo, à la sortie Nord-Ouest de la ville. Selon le directeur régional de l'Habitat et de l'Urbanisme, Assami Birba, sur 50 hectares de terres prévus, 22 ont pu être mobilisés à ce jour.

Il a fait savoir qu'il a été difficile de trouver une trame d'accueil pour reloger les propriétaires terriens. Sur les hectares déjà acquis, le secrétaire exécutif de l'ANCF, Sibiri Hébié, a déploré la colonisation du site par des habitats spontanés et des exploitations agricoles. Il a rappelé que la prospection fait suite à l'appel du chef de l'Etat, le capitaine Ibrahim Traoré, d'implanter des zones industrielles dans plusieurs localités du Burkina Faso. Au regard du constat fait par la délégation, M. Hébié a indiqué qu'il est recommandé d'accélérer le processus de compensation par l'aménagement d'une trame d'accueil. Pour cela, il a déclaré que les services compétents ont reçu instruction d'accélérer le dossier afin de compenser les terres que les populations ont cédées.

À Pouytenga, ce sont plus de 600 hectares de superficie, situés à la sortie Nord de la ville, notamment dans les villages de Zooré et du Kourit-Yaoghin qui ont été prospectés, le mardi 26 août 2025, en vue de l'aménagement de la future zone industrielle de la commune. Cette visite-terrain a été précédée d'une séance de travail entre l'équipe de l'ANCF, les structures techniques en charge du foncier de la commune et le Président de la délégation spéciale de Pouytenga (PDS) Benoit Tiemtoré.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« La prospection va nous permettre de voir quels sont les sites prévus dans les documents de planification et le type d'industrie qu'on peut implanter dans ces zones », a précisé le chargé d'appui technique à l'ANCF, Lassina Niamba. Celui-ci a, par ailleurs, relevé qu'après la phase de prospection, il va y avoir la mobilisation et la sécurisation des espaces identifiés. En ce qui concerne le désintéressement des propriétaires terriens, M. Niamba, a confié que c'est après les évaluations des différents sites que les mesures pourront être prises pour dédommager les populations.

« Insuffler le développement industriel »

Il a appelé les populations à accompagner la mesure pour que les objectifs soient pleinement atteints. « Si la zone est identifiée et des industries implantées, cela va profiter prioritairement à ceux qui sont dans cette localité et au Burkina Faso », a affirmé M. Niamba. Pour le chef de service aménagement et viabilisation des infrastructures industrielles à la direction générale du développement industriel, Jules Ido, cette sortie répond à la Stratégie nationale d'industrialisation au Burkina Faso, une boussole en matière de promotion d'industries.

Dans cette stratégie, a-t-il dit, il est prévu le développement de sites industriels dans les différentes régions du pays. M. Ido a rappelé que le type d'industrie qui sera construit dans chaque région va dépendre des potentialités qui s'y trouvent.

« Une étude viendra confirmer les usines propices à implanter sur les différents sites », a souligné le chef de service aménagement et viabilisation des infrastructures industrielles. En attendant, le directeur régional du commerce, de l'industrie et de l'artisanat, Halidou Ouédraogo, a donné des pistes pour la nature des industries à installer. Selon lui, Bagrépôle étant une zone de production, avec 27 unités de transformation de riz, il sied, à son avis, d'implanter des zones industrielles axées sur la transformation des produits agricoles. M. Ouédraogo a ajouté que la tomate et l'arachide, produites en quantité, sont des atouts de la région.

Le PDS de la commune de Pouytenga, Benoit Tiemtoré, a exprimé sa joie de voir sa circonscription administrative accueillir ce projet qui va insuffler le développement industriel dans cette partie du Burkina. Pour lui, cette initiative présidentielle va également permettre à la population de son ressort territorial de bénéficier d'emplois et des services sociaux de base. À cette occasion, M. Tiemtoré, a rassuré que la délégation spéciale a déjà initié des rencontres d'information et de sensibilisation à l'endroit des communautés, des autorités coutumières et des propriétaires terriens. L'Autorité nationale de coordination du foncier, créée en 2024, est une structure rattachée à la présidence du Faso. Elle est chargée de la coordination et de la supervision de toutes les activités de gestion du foncier au Burkina Faso.