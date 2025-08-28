Burkina Faso: Commune de Gaoua - Les habitants du secteur 1 mobilisés pour le curage des caniveaux

27 Août 2025
Sidwaya (Ouagadougou)
Par Boudayinga J-M THIENON

Les populations du secteur 1 de Gaoua ont procédé, le lundi 25 août 2025 au curage des caniveaux de leur quartier. Cette opération avait pour objectif de faciliter l'écoulement des eaux et de contribuer à l'assainissement du cadre de vie.

Munis de pelles, râteaux et dabas, les jeunes du secteur 1 de Gaoua ont nettoyé, le lundi 25 août 2025, les caniveaux longeant leur quartier. L'opération, initialement prévue devant la cour du représentant des Peulhs de Gaoua, a rapidement pris une ampleur plus large. Ce qui avait commencé comme un simple appel de la communauté peulh pour curer le caniveau devant la cour de leur représentant à Gaoua s'est transformé en une action citoyenne rassemblant toutes les générations.

De manière spontanée, enfants, jeunes et personnes âgées du quartier ont répondu massivement à l'appel en curant les caniveaux longeant le quartier. « L'initiative est venue de la communauté peulh. Ils ont lancé un appel pour assainir les caniveaux devant la cour de leur représentant à Gaoua », a soutenu Ibrahim Dicko, l'un des volontaires. Une fois sur le terrain, a-t-il continué, la mobilisation a dépassé les attentes. Cette action, à l'en croire, témoigne de la solidarité des habitants et de leur engagement pour un cadre de vie sain à Gaoua. Pour lui, cette action redéfinit le mot « front ».

« Aujourd'hui, être sur le front, ce n'est pas seulement défendre le pays, le front n'est pas seulement militaire, il est aussi sanitaire, humanitaire. Chacun peut agir pour le bien de la Nation », a-t-il affirmé. De passage sur le site, Stéphane Kambou a également apporté son soutien aux riverains. « Chacun doit mettre la main à la pâte pour le développement de Gaoua. C'est pourquoi je me suis associé à cette opération », a-t-il déclaré. Pour sa part, le représentant de la communauté peulh à Gaoua, Hamidou Dicko, a salué la mobilisation des jeunes du quartier, toutes communautés confondues. « Nous, les personnes âgées, ne pouvons pas aller au front pour libérer le pays.

Notre contribution, c'est d'assainir notre cadre de vie », a-t-il précisé. Les riverains ont également sollicité le soutien de la délégation spéciale communale de Gaoua pour faciliter le transport des déchets, notamment par la mise à disposition de tricycles. « Même sans moyens financiers, nous sommes prêts à fournir carburant et main-d'œuvre », ont-ils précisé. Ibrahim Dicko a enfin lancé un appel aux autres quartiers de Gaoua. « Chacun doit apporter sa contribution. La mobilisation ne doit pas attendre que l'Etat intervienne ». a-t-il conclu.

