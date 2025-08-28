Cote d'Ivoire: Technologies - Des journalistes ivoiriens formés à l'économie des plateformes numériques

Une vingtaine de journalistes ivoiriens ont pris part le 22 août 2025, à une formation dédiée à l'économie des plateformes numériques, un secteur en pleine expansion. Qui transforme en profondeur les modes de production, de diffusion et de consommation de l'information.

Organisée en partenariat avec African media agency (Ama), cette session avait pour objectif de fournir aux professionnels des médias des clés de lecture sur les enjeux, opportunités et défis liés aux nouvelles plateformes digitales. Parmi les participants figuraient, notamment des membres du Consortium des journalistes professionnels africains pour le renforcement de la coopération sino-africaine (Cjpasa).

Le premier module de la formation a porté sur l'économie des plateformes. Sabine Djokoto-Ayité, chargée des relations publiques à Yango Côte d'Ivoire, a illustré son propos par l'exemple des services de Vtc. Selon elle, ces plateformes constituent non seulement un levier de création d'emplois pour les jeunes, mais elles contribuent également à renforcer la sécurité des usagers grâce à des outils technologiques de suivi et de traçabilité.

Elle a aussi insisté sur le rôle des plateformes numériques dans l'inclusion financière. En permettant à de nombreux acteurs de générer du revenu grâce à de nouvelles activités économiques, elles favorisent l'autonomisation des populations et améliorent l'employabilité. « Ces dynamiques s'inscrivent dans une transformation structurelle de l'économie par le digital », a-t-elle précisé.

Au-delà de la dimension économique, la formation a mis en lumière les implications pour le secteur médiatique. Les plateformes numériques ouvrent de nouvelles perspectives pour les modèles éditoriaux et publicitaires, mais elles obligent aussi les professionnels des médias à s'adapter en permanence aux évolutions technologiques.

Pour les organisateurs, cette initiative visait à renforcer les compétences des journalistes afin qu'ils puissent mieux comprendre et couvrir un secteur stratégique, tout en valorisant un écosystème numérique inclusif et générateur de valeur pour la société.