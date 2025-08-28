Cote d'Ivoire: Mobilité urbaine - Abidjan au coeur de la révolution numérique africaine

Commander un véhicule, se faire livrer un repas ou recevoir ses courses à domicile : ces services sont devenus un réflexe quotidien pour de nombreux Abidjanais. Dans un pays qui compte 46,4 millions de connexions mobiles actives en 2025, soit 144 % de la population, l'économie numérique connaît une expansion fulgurante. Ce phénomène, qualifié de « Yangolisation », transforme en profondeur les modes de vie et s'étend désormais à toutes les communes d'Abidjan.

Un bureau régional stratégique à Abidjan

Implantée en Côte d'Ivoire depuis 2018, la plateforme de mobilité et de services digitaux a choisi Abidjan comme point de départ africain avant de se déployer dans plus d'une douzaine de marchés. L'année 2025 marque un tournant avec l'ouverture de son bureau régional africain, situé au bord de la lagune Ébrié. Près de 200 collaborateurs y travaillent déjà, confirmant le rôle central de la capitale économique ivoirienne dans sa stratégie continentale.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

L'expansion ne se limite plus à Abidjan. La plateforme est aujourd'hui présente à Bouaké, San Pedro, Yamoussoukro et Korhogo, constituant un maillage urbain inédit dans le pays. Ce développement accompagne la croissance du marché africain du transport par application, estimé à 2,53 milliards USD en 2025 et appelé à croître de 4,5 % par an jusqu'en 2030.

La sécurité routière au cœur des priorités

Au-delà de la mobilité, l'entreprise investit dans des programmes à fort impact social. Dans le domaine de l'éducation, elle collabore avec Zindi Africa pour organiser des hackathons de data science, permettant aux étudiants de développer des compétences directement applicables sur le marché du travail. Le programme Fellowship, désormais panafricain, offre bourses, mentorat et opportunités de réseautage pour accompagner les jeunes talents.

Côté sport, la plateforme soutient Casy Foot et Fighters NextGen, un programme de basketball féminin qui associe performance sportive, leadership, éducation financière, nutrition et santé mentale. Elle a également mis en place un fonds dédié aux startups africaines les plus prometteuses afin de stimuler l'innovation locale.

Mais cette transformation urbaine ne saurait faire l'impasse sur la sécurité routière. En 2024, la Côte d'Ivoire a enregistré une hausse de 8 % des accidents de la route et une surmortalité de 14 % par rapport à 2023. Consciente de l'urgence, la plateforme collabore avec l'Office de Sécurité Routière (OSER) pour sensibiliser ses partenaires chauffeurs et livreurs. En juillet 2025, elle a organisé une journée dédiée dans le cadre de son « Safety Awareness Month », rappelant les règles essentielles de conduite.

Ainsi, entre innovation technologique, engagement social et responsabilité sécuritaire, Abidjan s'impose comme l'épicentre de la nouvelle mobilité africaine.