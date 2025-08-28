Cote d'Ivoire/Maroc: Tombola Foot - Les premiers gagnants s'envolent pour le Maroc

La passion du football rapproche déjà les supporters ivoiriens de la grande compétition africaine prévue au Maroc du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026. Ce mercredi 27 août 2025, au siège de Moov Africa Côte d'Ivoire, s'est tenu le premier tirage au sort et la remise des lots de la Tombola Foot, une initiative qui suscite l'engouement des amoureux du ballon rond.

Au total, près de 80 participants ont reçu divers lots. Parmi eux, cinq heureux gagnants (Bouah Ekuhé Guillaume Hyacinthe, Diarrassouba Moussa, Tuo Koulofolô Joseph, Abo Kouamé Charles Clinton et Ahoulou Wognin Yannick) ont obtenu chacun un billet d'avion pour assister, en décembre prochain, à un match des Éléphants à Marrakech. D'autres lauréats sont repartis avec des prix intermédiaires, marquant le début d'une série de récompenses qui se poursuivra lors des prochains tirages.

La Tombola Foot, lancée le 16 juillet 2025, repose sur un système de fidélité permettant aux abonnés de cumuler des points et de devenir éligibles aux tirages. Trois phases sont prévues, avec à la clé des smartphones, des équipements connectés et surtout des séjours VIP au Maroc pour un total de vingt supporters ivoiriens qui auront la chance de vivre l'événement sur place.

Au-delà du simple tirage, cette initiative illustre l'attachement du public ivoirien à son équipe nationale et à la fête du football africain. Les prochains tirages, annoncés dans les semaines à venir, devraient entretenir cette ferveur et multiplier les occasions de célébrer le sport roi