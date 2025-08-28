Cote d'Ivoire: Séquençage de nouvelle génération - L'Institut Pasteur du pays renforce les compétences régionales

27 Août 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Salif D. Cheickna

L'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire (IPCI) poursuit son engagement en faveur du développement des capacités locales en génétique moléculaire. Du 18 au 29 août 2025, l'institution organise la seconde session régionale de formation pratique en séquençage de nouvelle génération (NGS), autour du thème : « De l'échantillon à la séquence et analyses bio-informatiques ».

Cette formation réunit une dizaine de participants venus de Côte d'Ivoire, du Niger et du Mali, illustrant la vocation régionale de l'initiative.

Le programme, conçu de manière intensive, se décline en deux volets complémentaires. La première phase, consacrée au séquençage par la technologie Oxford Nanopore, met les participants en situation dans le cadre du laboratoire dit « wet lab ». La seconde phase, orientée vers le traitement et l'analyse bio-informatique des données issues du séquençage, représente le versant « dry lab ». Ensemble, ces deux étapes constituent le socle du processus de séquençage de nouvelle génération.

Au-delà du renforcement technique, cette formation vise à outiller les participants afin qu'ils puissent contribuer activement à l'avancée de la recherche scientifique, tant en Côte d'Ivoire que dans la sous-région. Elle ambitionne également de jeter les bases d'un réseau régional de professionnels spécialisés, capable de répondre aux défis croissants de la génomique et de la santé publique.

Les sessions pratiques se poursuivent dans une dynamique participative et assidue, témoignant de la motivation des apprenants et de la pertinence de l'initiative portée par l'IPCI.

