Cote d'Ivoire: Transport urbain - La SOTRA clarifie son rôle face aux rumeurs

La Société des Transports Abidjanais (SOTRA) a formellement démenti, dans un communiqué publié le 27 août 2025, les allégations circulant sur les réseaux sociaux selon lesquelles ses bus auraient été réquisitionnés au profit exclusif d'un parti politique, en l'occurrence le RHDP, à la suite du dépôt de candidature du président de la République, Alassane Ouattara.

La direction générale rappelle que ses bus, via sa filiale SOTRA Tourisme, sont disponibles à la location pour toutes les personnes physiques ou morales, y compris les partis politiques, et ce, sans aucune discrimination. À titre d'exemple, elle cite la marche du Front commun (PDCI et PPA-CI) du 9 août 2025, le meeting du PPA-CI du 16 août, ainsi que le dépôt de candidature de Tidjane Thiam, président du PDCI-RDA, le 24 août 2025, pour lesquels des bus ont également été sollicités et loués.

Réaffirmant sa mission de service public, la SOTRA appelle les acteurs politiques et les citoyens au sens de la responsabilité afin de ne pas exposer son matériel roulant à des polémiques infondées. Elle rappelle par ailleurs que la publication d'informations non vérifiées est punie par la loi.

Soucieuse de préserver son image, l'entreprise n'exclut pas de saisir les autorités compétentes pour rétablir la vérité. « Préserver notre patrimoine commun et garantir la continuité du service public est un devoir citoyen », souligne la direction générale, réitérant ainsi son engagement à servir l'ensemble des Ivoiriens dans un esprit de neutralité et d'équité.