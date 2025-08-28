Cote d'Ivoire: Gagnoa - Une agence télécom modernisée pour rapprocher les services des usagers

La ville de Gagnoa, chef-lieu du district du Gôh-Djiboua, dispose désormais d'une agence télécom entièrement rénovée. L'inauguration a eu lieu, le lundi 25 août 2025, en présence des responsables de Moov Africa Côte d'Ivoire, marquant une nouvelle étape dans le programme national de modernisation des infrastructures de service de l'opérateur.

L'agence de Gagnoa a été réaménagée afin d'améliorer les conditions d'accueil et de prise en charge des clients. Selon les responsables, l'espace se distingue par un design plus fonctionnel, des zones d'attente adaptées et l'intégration d'outils numériques destinés à faciliter les démarches. Les particuliers comme les entreprises peuvent ainsi accéder à l'ensemble des services proposés, dans un environnement conçu pour fluidifier le parcours client.

La réhabilitation de l'agence s'inscrit dans un plan plus large de modernisation du réseau sur tout le territoire. Deux priorités sont mises en avant, à savoir, la digitalisation, avec l'introduction de solutions simplifiées pour réduire les délais et faciliter l'accès aux services ; la proximité, par la mise en place d'espaces mieux adaptés aux besoins des populations locales.

Adama Traoré, Directeur des Ventes Grand Public, a indiqué que l'objectif est de « rapprocher les services des utilisateurs, quels que soient leur localisation ou leurs besoins », en combinant innovation numérique et accompagnement humain.

Au-delà de Gagnoa, ce projet illustre la volonté de l'opérateur de déployer progressivement des agences modernisées dans plusieurs régions du pays. L'initiative vise à renforcer l'inclusion numérique et à offrir des services de télécommunication accessibles à un plus grand nombre de citoyens.