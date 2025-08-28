Cote d'Ivoire: Téhini - L'UHR condamne avec fermeté l'attaque meurtrière de Ditifa

L'Union des Houphouëtistes pour la République (UHR) a exprimé, ce mercredi 27 août 2025, sa profonde indignation et sa vive douleur à la suite de l'attaque perpétrée dans la nuit du 24 au 25 août 2025 contre le village de Ditifa, dans le département de Téhini, région du Bounkani, à la frontière avec le Burkina Faso.

Selon le communiqué signé par le président du parti, Valy Touré, cette incursion armée, attribuée à des individus venus du territoire burkinabè, a causé un lourd bilan : quatre morts, une personne portée disparue, une femme grièvement brûlée, du bétail emporté, plusieurs habitations incendiées et d'importants dégâts matériels.

L'UHR s'est inclinée devant la mémoire des victimes et a adressé ses sincères condoléances aux familles endeuillées ainsi qu'à l'ensemble des populations de Ditifa. « Nous appelons à la solidarité nationale afin que ces populations meurtries se sentent entourées et accompagnées dans cette épreuve difficile », souligne la déclaration.

Tout en condamnant avec vigueur « cette attaque lâche et barbare », le parti a réaffirmé son soutien total au gouvernement ivoirien et aux Forces de défense et de sécurité (FDS) dans leur mission de protection du territoire. L'UHR a également encouragé l'exécutif à intensifier ses efforts pour renforcer la sécurisation des zones frontalières et à apporter l'assistance nécessaire aux victimes.

L'UHR a par ailleurs alerté sur la gravité de ces actes qui interviennent à quelques semaines de l'élection présidentielle prévue le 25 octobre 2025. Pour la formation politique, ces violences visent à semer la peur, troubler la quiétude nationale et fragiliser la cohésion sociale.

« Nous réaffirmons notre attachement indéfectible à la paix, à la stabilité et à l'unité nationale de la Côte d'Ivoire. Nous invitons l'ensemble des forces vives de la nation à rester unies, vigilantes et solidaires afin de faire échec à toute tentative de déstabilisation », conclut le document signé à Abidjan par le président Valy Touré.