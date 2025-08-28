Congo-Kinshasa: Idiofa - Les enseignants menacent de boycotter la rentrée scolaire faute de salaires

28 Août 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

À quelques jours de la rentrée scolaire, une crise sociale secoue le territoire d'Idiofa, dans la province éducationnelle Kwilu 3. Les enseignants, réunis en intersyndicale, conditionnent la reprise des cours au paiement de trois mois d'arriérés de salaire par la banque Afriland.

Lors de leur réunion tenue le mercredi 27 août, les enseignants ont adopté une position ferme : pas de rentrée sans régularisation salariale. Dans un mémorandum adressé à l'administrateur du territoire, ils dénoncent des pratiques bancaires jugées abusives, notamment :

  • Le paiement par chèques, souvent difficile à encaisser,
  • Le refus d'échanger les billets déchirés, pourtant rejetés sur le marché.

Alphonse Bambata, rapporteur de l'intersyndicale, appelle à une implication urgente de l'administrateur du territoire pour débloquer la situation.

« Nous demandons une solution rapide. Les enseignants ne peuvent plus continuer à travailler sans être rémunérés », a-t-il déclaré.

Malgré plusieurs tentatives de contact, la banque Afriland n'a pas réagi aux accusations portées contre elle.

Si aucun accord n'est trouvé dans les prochains jours, des milliers d'élèves risquent de ne pas reprendre les cours, compromettant leur année scolaire dès le départ.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.