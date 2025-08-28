Congo-Kinshasa: Report de la campagne de vaccination contre la poliomyélite au nord de Goma

28 Août 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

La campagne de vaccination contre la poliomyélite prévue initialement le mercredi 27 août 2025 à Goma, au Nord-Kivu, a été reportée à une date ultérieure dans la partie nord de la ville, en raison d'un manque de doses suffisantes pour atteindre tous les enfants concernés.

Le Dr Robert Biya, chef de la division provinciale de la santé pour la partie sud du Nord-Kivu, a indiqué que le reste de la ville volcanique a déjà débuté la campagne mercredi dans de bonnes conditions.

Toutefois, le stock de vaccins attendu pour la zone nord de Goma n'a pas encore été livré, ce qui a provoqué le report de la campagne. Visant à vacciner tous les enfants âgés de 0 à 59 mois, la campagne sera reprogrammée dès que les doses nécessaires seront disponibles.

Dr Biya indique que les autorités provinciales ont d'ores et déjà disséminé les messages destinés à informer la population de de report et appellent les parents à se préparer pour faciliter la vaccination, car elle est essentielle pour protéger les enfants contre la poliomyélite, une maladie grave et invalidante.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Cette campagne vise à immuniser environ 2 millions d'enfants âgés de 0 à 59 mois dans l'ensemble du Nord-Kivu, avec un objectif précis de protéger les enfants en conflit avec le calendrier vaccinal de routine. Pour la seule ville de Goma, environ 700 enfants sont concernés. La stratégie adoptée inclut une approche porte-à-porte afin d'atteindre tous les enfants, même ceux en zones difficiles d'accès ou déjà vaccinés antérieurement.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.