Congo-Kinshasa: Report de la campagne de vaccination contre la poliomyélite au nord de Goma

La campagne de vaccination contre la poliomyélite prévue initialement le mercredi 27 août 2025 à Goma, au Nord-Kivu, a été reportée à une date ultérieure dans la partie nord de la ville, en raison d'un manque de doses suffisantes pour atteindre tous les enfants concernés.

Le Dr Robert Biya, chef de la division provinciale de la santé pour la partie sud du Nord-Kivu, a indiqué que le reste de la ville volcanique a déjà débuté la campagne mercredi dans de bonnes conditions.

Toutefois, le stock de vaccins attendu pour la zone nord de Goma n'a pas encore été livré, ce qui a provoqué le report de la campagne. Visant à vacciner tous les enfants âgés de 0 à 59 mois, la campagne sera reprogrammée dès que les doses nécessaires seront disponibles.

Dr Biya indique que les autorités provinciales ont d'ores et déjà disséminé les messages destinés à informer la population de de report et appellent les parents à se préparer pour faciliter la vaccination, car elle est essentielle pour protéger les enfants contre la poliomyélite, une maladie grave et invalidante.

Cette campagne vise à immuniser environ 2 millions d'enfants âgés de 0 à 59 mois dans l'ensemble du Nord-Kivu, avec un objectif précis de protéger les enfants en conflit avec le calendrier vaccinal de routine. Pour la seule ville de Goma, environ 700 enfants sont concernés. La stratégie adoptée inclut une approche porte-à-porte afin d'atteindre tous les enfants, même ceux en zones difficiles d'accès ou déjà vaccinés antérieurement.