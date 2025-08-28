Congo-Kinshasa: Michel Meta de l'UNADI appelle à intensifier la traque des groupes armés en Ituri

28 Août 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Michel Meta, président de l'Union des associations culturelles pour le développement de l'Ituri (UNADI), a lancé un appel pressant aux autorités militaires pour élargir et intensifier les opérations militaires contre les groupes armés actifs dans la province de l'Ituri. Cette déclaration intervient alors que les Forces armées de la RDC (FARDC) poursuivent depuis près d'un mois une offensive contre les miliciens de la Convention pour la révolution populaire (CRP).

Dans ce contexte, le groupe armé « Autodéfense » a remis 47 armes aux autorités militaires dans la région de Mabanga, territoire de Djugu. Un geste salué par Michel Meta comme un signal encourageant vers la paix.

« C'est un geste significatif. Une arme au sein de la population est un danger, surtout lorsqu'elle est détenue illégalement », a-t-il déclaré.

Selon lui, cette reddition est le fruit de la pression militaire exercée par les FARDC, et il plaide pour un renforcement des effectifs afin de maintenir cette dynamique et d'étendre les opérations à d'autres zones sensibles.

La remise volontaire de plus de 47 armes de guerre par le groupe « Autodéfense » lors de deux cérémonies à Jailo et Mabanga témoigne d'un tournant dans le processus de pacification. Michel Meta insiste toutefois sur la nécessité de poursuivre la traque sans exception, y compris contre des groupes comme la CODECO, encore actifs dans certaines chefferies.

« Il ne doit pas y avoir deux poids, deux mesures. Tous les groupes armés doivent être désarmés pour garantir une paix durable », a-t-il affirmé.

