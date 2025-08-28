Maroc: Coup d'envoi de la 3e édition du Festival Souissi

Rabat - Le coup d'envoi de la 3ème édition du Festival Souissi a été donné, mercredi soir à l'espace OLM Souissi de Rabat, dans le cadre de la célébration de la Fête de la Jeunesse.

Initié par le conseil d'arrondissement Souissi, en collaboration avec le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, cet évènement s’est ouvert avec une prestation musicale riche en rythmes donnée par l’artiste "Dj Sofia", une des figures féminines marquantes de la musique électronique.

La soirée s'est poursuivie avec l'artiste Oumayma Amsaadi, qui dans sa performance a su allier sensibilité émotionnelle et style traditionnel marocain, enchantant ainsi le public avec un répertoire de chansons nationales et marocaines authentiques.

Lors de la troisième partie du concert, le jeune artiste DUKE, connu pour son style créatif très populaire auprès des jeunes, a interprété une série de morceaux aux rythmes modernes et aux paroles expressives, avec lesquelles le public a interagi avec enthousiasme.

L'artiste Abdelaziz Ahouzar a clôturé la soirée par un medley mêlant amazigh et darija marocaine, interprétant une sélection de ses œuvres les plus célèbres, connus pour leur composition musicale et leur caractère traditionnel revisité.

Ce rendez-vous artistique qui se poursuit jusqu’au 30 août promet des soirées artistiques animées par une brochette d'artistes marocains de différents horizons musicaux, parmi lesquels figurent Abdelaziz Stati, Najat Aatabou, Saida Charaf, Douzi, Aminux et Aicha Maya, ainsi que de jeunes talents.