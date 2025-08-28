Sénégal: Bassirou Diomaye Faye - « Le Sénégal reste un pays ouvert à tous les partenariats »

Bassirou Diomaye Faye est actuellement en France pour participer à la rencontre annuelle des entrepreneurs. Il en a profité pour décliner ses ambitions, notamment dans le cadre de partenariats économiques.

Ce mercredi 27 août 2025, Bassirou Diomaye Faye est en France pour participer à la rencontre annuelle des entrepreneurs français organisée par le Mouvement des entreprises de France (Medef), en qualité d'invité spécial. Le Président de la République a profité de sa prise de parole pour exprimer sa volonté de dialoguer, de surmonter les obstacles et de bâtir les fondements de partenariats novateurs et mutuellement bénéfiques.

« Le Sénégal reste un pays ouvert à tous les partenariats et s'emploie à instaurer un environnement des affaires stable, prévisible, propice à la sécurité et à la protection de l'investissement. Vous y avez toute votre place dans un contexte mondial de compétition et, hélas, de guerres commerciales de plus en plus ardues. Malgré cette conjoncture mondiale quelque peu rugueuse, nous avons un atout commun, celui d'une dynamique bilatérale positive », assure Diomaye Faye.

Le chef de l'État de poursuivre : « Avec le président Emmanuel Macron, nous avons convenu de donner une impulsion nouvelle à la coopération entre nos deux pays. Sans cette ambition, nous ne pourrons rien réaliser ensemble. Et cette ambition ne pourra se réaliser qu'avec le secteur privé, parce que c'est vous qui créez la richesse et l'emploi. »

Pour le Président sénégalais, les entrepreneurs doivent être une composante primordiale dans le processus de développement, notamment dans le cadre de la vision Sénégal 2050. Cette dernière, qui est l'agenda national de transformation du Sénégal, « offre aux services privés de réelles opportunités d'investissement et de partenariat public-privé dans plusieurs secteurs », explique Bassirou Diomaye Faye. Et d'ajouter : « Dans le même temps, nous avons entrepris une gestion rigoureuse de nos finances publiques afin de préserver la soutenabilité de notre trajectoire et de renforcer la confiance des investisseurs. Nous veillons également à protéger le pouvoir d'achat de nos concitoyens et à maintenir un climat social apaisé, condition indispensable à l'investissement et au développement. Et conscients que la compétitivité se joue aussi dans le cadre réglementaire et fiscal, nous avons lancé la révision de trois codes. »

Mettre en avant les atouts

Dans cette perspective de faire des entrepreneurs un levier de l'économie, ceux qui sont dans le numérique occuperont une place prépondérante, notamment grâce au New Deal technologique. Toutefois, ce ne sera pas le seul secteur porteur puisque l'agriculture jouera aussi le rôle de catalyseur. « L'agro-industrie, avec ses agropoles régionales, est au coeur de notre ambition de souveraineté alimentaire, tout en offrant, bien sûr, des débouchés exportateurs vers des marchés de plus en plus demandeurs. Nos infrastructures modernes - autoroutes, ports, aéroports, corridors logistiques - renforcent notre intégration dans les chaînes de valeur régionales et mondiales. »

Néanmoins, pour Bassirou Diomaye Faye, tout cela se fera grâce à la force numéro un du Sénégal : sa jeunesse. « L'un de nos plus grands atouts, et qui constitue un axe majeur autour du capital humain, c'est la jeunesse de notre pays, plus de la moitié de notre population a moins de 25 ans. Cette jeunesse éduquée, connectée, créative, constitue une source de talent unique pour les entreprises. Voilà pourquoi nous investissons massivement dans la formation, dans l'innovation et l'entrepreneuriat pour transformer cet atout démographique en avantage compétitif. »