Sénégal: Orientations 2025 - Les inscriptions des nouveaux bacheliers débutent le 29 août

La Commission Nationale d'Orientation des Bacheliers (CNOB 2025) a annoncé, dans un communiqué paru ce mercredi 27 août 2025, le début des orientations dans les établissements d'enseignement supérieur publics. Les inscriptions des nouveaux bacheliers sont prévues à partir du vendredi 29 août. Chaque étudiant recevra un e-mail et un SMS pour l'informer de la filière et de l'université ou de l'ISEP dans lesquels il a été admis.

Les bacheliers ayant reçu une proposition d'orientation définitive sont invités à s'acquitter de leurs droits d'inscription dans un délai de huit (8) jours auprès des opérateurs agréés. Le communiqué précise qu'au-delà de ce délai, les candidats seront considérés comme ayant renoncé à leur orientation et perdront toute possibilité de s'inscrire dans les établissements publics d'enseignement supérieur.

Pour les candidats figurant sur les listes d'attente, aucune action n'est requise pour le moment. Ils devront attendre le traitement de ces listes pour connaître leur sort.