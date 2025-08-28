Sénégal: Université Souleymane Niang de Matam - Près de 1 500 étudiants attendus en octobre 2026

L'Université Souleymane Niang de Matam proposera une offre de formation initiale et continue en licence et en master, conformément au système LMD, ainsi que d'autres diplômes. Elle assurera également une formation professionnelle, qui constitue l'une de ses vocations premières.

L'état d'avancement des infrastructures a aussi été abordé lors de cet atelier. Selon le Pr Mamadou Sidibé, coordonnateur-recteur de l'Université, toutes les dispositions sont prises pour respecter le calendrier de démarrage des enseignements.

« Le comité technique a travaillé dans ce sens et a proposé des licences débouchant sur des parcours permettant aux étudiants d'acquérir de réelles compétences à l'obtention de leur diplôme. Ainsi, toutes les licences que nous allons proposer seront des licences professionnelles ou professionnalisantes, donnant aux apprenants une compétence pratique à la fin de leur formation », a expliqué le Pr Sidibé.

Il a précisé que l'ouverture de l'USNM se fera avec une capacité d'accueil d'environ 1 500 étudiants.