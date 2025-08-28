Guinée: Référendum - La Haute Autorité de la Communication confère avec les acteurs sociopolitiques

La Haute Autorité de la Communication (HAC) a tenue ce mercredi 27 août 2025 une Réunion de prise de contact avec les partis politiques, les plateformes de la société civile reconnus par l'État et les mouvements de soutien des opinions désireux de bénéficier de la couverture médiatique dans le cadre de l'organisation du Référendum constitutionnel du 21 septembre prochain. La rencontre s'est tenue au siège de l'Institution, au palais du 25 août sis à Kaloum.

Boubacar Yacine Diallo, président de la Haute autorité de la communication (HAC) est revenu sur l'objectif de la rencontre.

<>, a fait savoir le président de la HAC.

Il poursuit en apportant des précisions sur les différents interdits à éviter par les acteurs sociopolitiques lors de cette campagne.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

<< Vous savez, c'est une campagne référendaire, ce n'est pas une élection présidentielle ou législative. Donc, on ne parle pas de personne, on parle du contenu de la Constitution. Vous dites je vote pour telle tendance, je veux que ceux qui me soutiennent vote pour telle tendance, et vous recherchez dans la Constitution ce qui peut argumenter votre choix. Donc, nous allons veiller sur le maintien de l'ordre public et sur la priorité nationale. Nous ne permettront pas des propos qui incitent à la violence, à la xénophobie. Par contre, l'expression sera libre et directe sur tout ce qui est permis>>, a précisé le président.

Il renchérit en laissant entendre qu'il est totalement satisfait avec le nombre de partis politiques, des représentants de la société civile, des mouvements de soutien qui ont répondu à leur appel.

Stéphane Aboubacar, secrétaire aux affaires politiques électorales de l'Union Nationale des Producteurs de Guinée (UNPG) a indiqué que tout est fait pour que les partis politiques puissent s'exprimer librement en toute égalité, voir même en équité.

À noter que la campagne référendaire débutera le dimanche 31 août 2025 à minuit et prendra fin le jeudi 18 septembre 2025 à 00 heure sur toute l'étendue du territoire national.