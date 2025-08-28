Afrique du Nord: IA - Le renforcement de la coopération entre le Maroc et l'Égypte au centre d'entretiens entre Mme El Fallah et son homologue égyptien

Rabat - La ministre déléguée chargée de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration, Amal El Fallah, a eu des entretiens, mardi par visioconférence, avec le ministre égyptien des Communications et des Technologies de l'information, Amr Talaat, axés notamment sur les moyens de renforcement de la coopération entre le Royaume du Maroc et la République arabe d'Égypte dans le domaine de l'intelligence artificielle.

A cette occasion le ministre égyptien a salué les progrès remarquables réalisés par le Royaume dans le domaine de l'intelligence artificielle, tout en le considérant un modèle à suivre au niveau régional, pour servir les objectifs des deux pays en matière de renforcement de la transparence, d'amélioration de la qualité des services publics et de développement de l'économie numérique, indique un communiqué du ministère délégué en charge de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration.

Pour sa part, Mme El Fallah a mis en avant le dynamisme du projet de transition numérique au Maroc, conformément aux Hautes Directives Royales, affirmant la volonté du Royaume d'échanger ses expertises et expériences avec la République arabe d'Égypte et d'explorer des perspectives de coopération innovantes, adaptées aux transformations technologiques mondiales.

Aussi, ces entretiens ont été l'occasion d'aborder l'initiative égyptienne visant à créer le Conseil ministériel arabe pour l'intelligence artificielle et les technologies émergentes, qui figure à l'ordre du jour de la session ordinaire du Comité économique du Conseil économique et social de la Ligue des États arabes, prévue le 1er septembre.

Dans ce contexte, le ministre égyptien a invité Mme El Fallah à participer à la première édition du Sommet et exposition "Everything AI World" pour le Moyen-Orient et l'Afrique, qui se tiendra en Égypte du 10 au 12 février 2026.

Et les deux ministres de réitérer leur engagement à poursuivre une étroite coordination afin d'atteindre les résultats escomptés et de suivre le rythme des transformations technologiques mondiales, au service du développement durable et des intérêts des peuples des deux pays frères, conclut le communiqué.