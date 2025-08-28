Ile Maurice: 2 000 foyers vers une autonomie énergétique

Une nouvelle étape vient d'être franchie dans la transition énergétique du pays. Le Central Electricity Board (CEB), en collaboration avec le ministère de l'Énergie et des Services publics, a officiellement lancé, lundi, la phase 2B du Home Solar Project à Chamouny, au domicile de la famille Geerwar, première bénéficiaire de cette nouvelle vague d'installations solaires.

Ce projet, piloté par le CEB, vise à équiper 2 000 foyers vulnérables à travers l'île de kits photovoltaïques (PV) d'une capacité de deux kilowatts chacun, pour une valeur estimée à Rs 100 000 par unité.

Les installations seront réalisées progressivement sur deux ans, à raison d'une centaine par mois. «Ce projet permettra à ces familles de réduire considérablement leur facture d'électricité, avec une économie estimée à Rs 1 000 par mois», a précisé Rajden Seeburrun, General Manager du CEB. Il a rappelé que la phase 2A avait été lancée en mai à Plaine-des-Papayes, et que le projet s'inscrit dans le cadre plus large du programme 20 MW d'énergi e renouvelable.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le Home Solar Project se veut également un outil de justice sociale. Les bénéficiaires sont sélectionnés selon des critères d'éligibilité stricts, définis en collaboration avec le Social Register of Mauritius, la National Social Inclusion Foundation et la National Housing Development Company Ltd. Le but : toucher les familles les plus vulnérables, tout en les intégrant dans la transition énergétique nationale.

«Ce n'est pas seulement un projet d'électricité. C'est un projet de société», a souligné Patrick Assirvaden, ministre de l'Énergie, présent lors du lancement. Il a mis l'accent sur l'importance de réduire la dépendance aux énergies fossiles, tout en contribuant aux efforts de lutte contre le changement climatique.

60 % d'énergie verte d'ici 2030

Le Home Solar Project s'inscrit dans la National Energy Policy 2018- 2030, qui ambitionne d'atteindre 60 % d'énergie produite à partir de sources renouvelables d'ici cinq ans. Dans cette optique, le CEB explore également des solutions innovantes, comme l'agrivoltaïsme - une technique qui combine production agricole et panneaux solaires sur les toits - et l'intégration intelligente de ces installations au réseau électrique national.

Ce lancement marque un pas de plus vers un avenir énergétique durable, accessible à tous, et confirme la volonté des autorités de placer la résilience sociale et environnementale au coeur du développement du pays.