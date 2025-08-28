Ile Maurice: Maurice relance son cinéma

27 Août 2025
L'Express (Port Louis)
Par Peeyamvadah Bickharry Daniel Cupidon

Ce mercredi 27 août, la Mauritius Film Development Corporation (MFDC), dirigée par Kevin Gutty, a lancé officiellement sa série de Masterclasses SONY/MFDC, en partenariat avec Mauritius Telecom, Media Trust et l'Université de Maurice.

Ce programme inédit proposera cinq sessions pratiques, animées par des experts internationaux tels qu'Alister Chapman, Jorrie Van Der Walt, Mostafa Fahmy, Fahema Hendricks et Chris Lotz. Les participants découvriront les dernières technologies de SONY, apprendront à maîtriser la lumière, le cadrage, la couleur et les techniques avancées de production, et recevront un certificat officiel de l'Université de Maurice.

L'initiative vise à former les talents mauriciens, renforcer l'écosystème local du cinéma et préparer le pays à accueillir des productions internationales, tout en créant de nouvelles opportunités pour les jeunes et en mettant en valeur la richesse culturelle de Maurice.

Dates clés des Masterclasses :

  • 5 & 6 septembre 2025 : choix de la caméra et storytelling
  • 3 & 4 octobre 2025 : cohérence des couleurs du tournage à la post-production
  • 7 & 8 novembre 2025 : créer l'ambiance et le ton via l'éclairage
  • 6 & 7 février 2026 : techniques avancées pour valoriser la production
  • 20 & 21 mars 2026 : aspects techniques et financiers pour décideurs

