Togo: Énergie verte - Une mini-centrale solaire alimente le village de Godjeme

28 Août 2025
Togonews (Lomé)

Le village de Godjeme, situé dans la préfecture de Yoto (région Maritime), bénéficie désormais d'un accès complet à l'électricité grâce à une plateforme énergétique solaire de 30 kW.

Elle fonctionne grâce à 50 panneaux photovoltaïques couplés à des batteries lithium-ion. Elle alimente non seulement les foyers, mais permet également l'installation de l'éclairage public, améliorant significativement la sécurité et les conditions de vie dans le village.

Ce projet s'inscrit dans le cadre du programme régional WACA Resip (Programme d'investissement pour la résilience des zones côtières en Afrique de l'Ouest), mis en oeuvre par le ministère de l'Environnement et des Ressources forestières, avec l'appui financier de la Banque mondiale.

Au-delà de l'électrification, le projet inclut une dimension environnementale avec le reboisement de 12 hectares dans la zone. Ce geste renforce la biodiversité locale et participe à la résilience écologique du territoire.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2025 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.