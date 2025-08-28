Afrique: Le Togo joue son va-tout face à la Mauritanie et au Soudan

Le sélectionneur des Éperviers, Nibombé Daré, a dévoilé jeudi la liste des joueurs retenus pour les deux prochaines rencontres cruciales du Togo dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026.

Deux matchs à fort enjeu face à la Mauritanie (5 septembre) et au Soudan (9 septembre), que les Togolais devront impérativement gagner pour rester en course.

Parmi les cadres convoqués, Kevin Denkey et David Henen porteront une nouvelle fois les espoirs de tout un pays. Le sélectionneur mise sur leur efficacité pour faire basculer les rencontres et arracher des points précieux. À ce stade de la compétition, chaque but pourrait faire la différence.

Cependant, l'effectif devra composer sans plusieurs éléments clés. Ihlas Bebou, Roger Aholou et Samsondin Ouro manqueront à l'appel, tous trois blessés. Des absences notables qui obligeront le staff technique à revoir ses plans, notamment au niveau de l'animation offensive et du milieu de terrain.

Le Togo occupe actuellement la 4e place du groupe B avec 4 points. Dans un groupe relevé, chaque faux pas pourrait être fatal. La Fédération Togolaise de Football (FTF) a été claire : l'échec n'est pas envisageable.

Pour espérer retrouver la Coupe du Monde, seize ans après sa première et unique participation en 2006, les Éperviers doivent sortir ces deux matchs avec le maximum de points.

Ces deux confrontations représentent bien plus que de simples matchs de qualification. Elles symbolisent une chance de redonner un souffle nouveau au football togolais, de rassembler les supporters et de relancer une dynamique nationale autour de l'équipe.

Liste des joueurs retenus

Gardiens :

·⁠ ⁠Steven Mensah (VfB Oldenburg, Allemagne)

·⁠ ⁠Youssouf Morou (Gomido, Togo)

·⁠ ⁠Achirafou Yaya (AFAD, Côte d'Ivoire)

Défenseurs :

·⁠ ⁠Mawouna Amevor (Volendam, Pays-Bas)

·⁠ ⁠Kennedy Boateng (D. Bucarest, Roumanie)

·⁠ ⁠Kevin Boma (Estoril, Portugal)

·⁠ ⁠Abdoul-Sabourh Bode (Stade Malien, Mali)

·⁠ ⁠Dakonam Djené (Getafe, Espagne)

·⁠ ⁠Josué Homawoo (Standard Liège, Belgique)

·⁠ ⁠Emmanuel Hackman (Turan, Azerbaïdjan)

·⁠ ⁠Amoudane Ouro-Ayeva (KSCK, Togo)

Milieux :

·⁠ ⁠Evra Agbagno (Chlef, Algérie)

·⁠ ⁠Etienne Amenyido (Münster, Allemagne)

·⁠ ⁠Kodjo Aziangbe (Yokohama M., Japon)

·⁠ ⁠Sadik Fofana (Grazer, Autriche)

·⁠ ⁠David Henen (Da Nang, Vietnam)

·⁠ ⁠Dermane Karim (Lorient, France)

·⁠ ⁠Alaixys Romao (Six-Fours Le Brusc, France)

·⁠ ⁠Guillaume Yenoussi (Bourges, France)

Attaquants :

·⁠ ⁠Yaw Annor (NBE, Égypte)

·⁠ ⁠Kevin Denkey (Cincinnati, USA)

·⁠ ⁠Thibault Klidjé (Hibernian, Écosse)

·⁠ ⁠Kodjo Laba (Al Ain, Émirats Arabes Unis)

·⁠ ⁠Franck Mawuena (Touik Club, Arabie Saoudite)

·⁠ ⁠Isaac Monglo (AC Barracuda, Togo)

·⁠ ⁠Ismail Ouro-Agoro (El Gash, Égypte)