Togo: Forte hausse des immatriculations d'entreprises

28 Août 2025
Togonews (Lomé)

Plus de 1 000 nouvelles entreprises ont été enregistrées en juillet 2025, selon des données communiquées par des sources gouvernementales.

Ce chiffre illustre un regain d'activité dans le secteur privé, porté, selon les autorités, par les réformes mises en oeuvre ces derniers mois pour améliorer le climat des affaires.

Parmi les mesures citées : la dématérialisation des démarches de création d'entreprise, la réduction des délais d'enregistrement et les incitations fiscales pour les jeunes entreprises. Autant d'initiatives censées stimuler la création d'activités formelles, notamment dans les secteurs du numérique, des services, de l'artisanat et du commerce.

Mais si les chiffres semblent prometteurs, des zones d'ombre subsistent. Le nombre d'entreprises enregistrées ne reflète pas automatiquement le nombre d'entreprises réellement opérationnelles. L'écart entre immatriculation et démarrage effectif reste difficile à évaluer avec précision.

De plus, l'impact réel sur l'emploi reste inconnu. Combien d'emplois ces nouvelles structures ont-elles permis de créer ? Quel est leur taux de pérennité à moyen terme ? En l'absence de données consolidées sur le suivi des jeunes entreprises, il est encore trop tôt pour mesurer les retombées concrètes de cette vague entrepreneuriale.

Les économistes appellent à la prudence : « Une forte création d'entreprises est un indicateur positif, mais cela ne suffit pas à évaluer la santé économique globale. Ce qui compte, c'est la capacité de ces entreprises à croître, à embaucher, et à durer », souligne un analyste indépendant.

En attendant, les autorités se félicitent de la tendance et annoncent de nouvelles mesures à venir, notamment un accompagnement renforcé des jeunes entrepreneurs et un suivi plus rigoureux des sociétés nouvellement créées.

