L'équipe nationale de l'association des scouts du Sénégal a initié hier, mercredi 27 août 2025, une formation à Saint-Louis, à l'intention d'une vingtaine de relais de ladite structure, pour renforcer la lutte contre le diabète. Ces jeunes scouts issus des départements de Saint-Louis et Dagana vont investir plus tard les marchés, les écoles et tous les lieux de rassemblement du grand public, pour sensibiliser les populations sur les comportements à adopter pour éviter le diabète ou améliorer sa prise en charge. La formation est rendue possible grâce à l'appui et l'accompagnement du ministère de la Santé et de l'Action, la Fondation Mondiale du Diabète à travers le projet «Ensemble contre le Diabète».

Cette formation s'inscrit dans le cadre de la lutte contre diabète. «Nous sommes là pour former des relais qui vont nous représenter au niveau de la population pour sensibiliser, inciter au dépistage et aider au changement de comportements et surtout prévenir les complications du diabète. Donc ces jeunes vont envahir la ville notamment au niveau des marchés, des écoles entre autres pour rencontrer le grand public, inciter au dépistage, parler des complications et aider au changement de comportements», a fait savoir Docteur Maxime Toupane, membre de l'association des scouts du Sénégal, par ailleurs conseiller au niveau de l'équipe nationale des scouts. Il a rappelé que ces jeunes relais auront à effectuer une mission de santé publique pour lutter contre le diabète.

Revenant sur les causes de cette maladie, Dr Toupane a évoqué la sédentarité, l'obésité, le surpoids, le stress, mais aussi les facteurs de risque. «Il est important d'éviter de manger trop gras, de consommer beaucoup de sucre, surtout les sucres lents qu'on retrouve très rapidement dans le sang circulant. Il y a aussi les facteurs génétiques, c'est-à-dire des gens qui sont de parents diabétiques et autres qui peuvent être des personnes à risque. Donc ces jeunes vont rencontrer toutes ces personnes pour essayer de les sensibiliser et aujourd'hui nous sommes là pour les outiller», a-t-il expliqué tout en rappelant le taux de prévalence du diabète qui est de 4,3% dans la région de Saint-Louis. D'où l'importance, selon lui, de changer de comportement notamment d'éviter la sédentarité, de contrôler sa consommation d'aliments, de faire des activités physiques entre autres.