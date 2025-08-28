Sénégal: Mbour - La lagune de Mballing entre renaissance écologique et défi citoyen

La commune de Mbour vient de franchir une étape importante dans la protection de son patrimoine naturel. Sous l'impulsion du maire Cheikh Issa Sall, en collaboration avec le service départemental des Eaux et Forêts, un ambitieux programme de restauration de la lagune de Mballing a été lancé. Objectif : préserver cet écosystème fragile, améliorer le cadre de vie et offrir aux habitants comme aux visiteurs un espace de détente et de ressourcement.

Un joyau naturel longtemps menacé

Située à l'entrée sud de Mbour, la lagune de Mballing est plus qu'un simple plan d'eau. Véritable poumon écologique, elle joue un rôle crucial dans la régulation climatique locale, la préservation de la biodiversité et l'équilibre paysager de la zone. Ses berges, bordées de mangroves et d'espèces végétales typiques de la Petite Côte, abritent un riche écosystème où se croisent oiseaux migrateurs, poissons et petits crustacés.

Pourtant, cette lagune a longtemps été la cible de multiples convoitises. Depuis plusieurs décennies, elle attise l'appétit des prédateurs fonciers, cherchant à y implanter des projets immobiliers au détriment de l'environnement. Ce sont les mobilisations citoyennes et la vigilance constante de la société civile locale qui ont permis de stopper ces velléités et de préserver le site. Des associations environnementales, des collectifs de quartier et des personnalités engagées se sont mobilisés, parfois au prix d'âpres batailles juridiques et médiatiques, pour faire reconnaître la valeur écologique et patrimoniale du Mballing.

Un programme pour restaurer et valoriser

Lors du lancement officiel du programme, le maire Cheikh Issa Sall a insisté sur la double finalité de cette initiative : « La restauration de la lagune de Mballing s'inscrit dans notre vision globale de protection de l'environnement, mais aussi dans notre volonté d'offrir aux populations un espace public agréable. Nous voulons que ce site devienne un lieu où chacun puisse venir se détendre, marcher, respirer et se reconnecter à la nature. »

Le projet prévoit plusieurs volets :

Curage et assainissement de la lagune afin de rétablir un équilibre hydrologique et limiter l'envasement.

-Reboisement et réhabilitation des mangroves, véritables barrières naturelles contre l'érosion et refuges pour la faune.

- Aménagement paysager avec des sentiers de promenade, des zones ombragées et des points d'observation pour les visiteurs.

- Sensibilisation communautaire afin d'encourager les riverains et les usagers à préserver le site et à éviter d'y jeter des déchets.

Le maire a lancé un appel clair : « Nous devons tous être les gardiens de ce patrimoine. Évitons d'en faire un dépotoir et transmettons à nos enfants un site propre et vivant. »

Une démarche participative et exemplaire

Le programme ne se limite pas à un chantier technique. Il se veut aussi un projet participatif où les habitants, les écoles, les associations et les entreprises locales seront impliqués. Des opérations de nettoyage communautaire, des ateliers éducatifs sur la biodiversité et des journées de reboisement sont déjà envisagés.

Pour le chef du service départemental des Eaux et Forêts, la restauration de Mballing est un signal fort : « C'est un exemple qui montre que, lorsqu'élus, services techniques et citoyens travaillent ensemble, on peut inverser la

tendance face à la dégradation des écosystèmes. »

Un symbole de résilience locale

La renaissance de la lagune de Mballing est aussi une victoire symbolique pour Mbour. Elle rappelle que la protection de l'environnement n'est pas seulement une affaire d'écologistes convaincus, mais un enjeu collectif qui touche directement la qualité de vie, l'attractivité touristique et le développement durable de la ville.

En restaurant ce site, la municipalité et ses partenaires envoient un message : il est possible de réparer ce que l'on croyait perdu, à condition d'y mettre la volonté politique, les moyens techniques et l'engagement citoyen.

Vers un futur durable

Si le succès du programme dépendra de la continuité des efforts, il ouvre déjà la voie à d'autres initiatives similaires dans la commune. Des projets de valorisation des plages, de protection des zones humides et de reboisement urbain pourraient s'inscrire dans la même dynamique.

En attendant, le Mballing, qui a échappé de justesse aux griffes de la spéculation foncière, s'offre une nouvelle chance. Et avec lui, Mbour gagne l'opportunité de faire de sa lagune un véritable espace de vie, de loisir et de mémoire collective.