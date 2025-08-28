Sénégal: Baisse des financements du VIH - ABoya appelle à une mobilisation nationale

La lutte contre le VIH vacille, fragilisée par le désengagement progressif des bailleurs internationaux. C'est la raison pour laquelle, l'Association And Bokk Yaakar (ABoya), qui regroupe des femmes vivant avec le virus, tire la sonnette d'alarme. Elle exhorte l'État, le secteur privé et la société civile à renforcer leur engagement pour éviter l'effondrement des acquis. L'appel a été lancé hier, mercredi 27 août, à Dakar, lors d'une rencontre avec la presse.

Au Sénégal, la prise en charge des personnes vivant avec le VIH est gratuite, quel que soit leur statut. Mais les coupes budgétaires des partenaires internationaux menacent cette politique. « La première difficulté, actuellement, dans la lutte, demeure la réduction des financements du VIH », explique Ndèye Astou Diop Ba, présidente du conseil d'administration d'ABoya. Selon elle, cette situation impacte directement les activités communautaires : « Il y a des années, on finançait les visites à domicile, les repas communautaires, l'éducation thérapeutique. Depuis quatre ans déjà, ces initiatives ne sont plus couvertes. Et avec le retrait de l'Usaid, c'est devenu encore plus compliqué ».

Le Fonds mondial, principal contributeur à hauteur de 70 à 80 % pour le VIH, la tuberculose et le paludisme, a lui aussi réduit sa participation. Une perspective jugée inquiétante par ABoya : « Si le retrait se confirme, cela va impacter tous les programmes, peut-être même l'achat des ARV », alerte Mme Ba. Elle regrette également que l'État ait diminué sa part de financement et invite le privé à jouer son rôle « pour préserver les acquis ».

Au-delà des finances, l'association dénonce la persistance de la stigmatisation. « Beaucoup de personnes vivant avec le VIH n'osent pas révéler leur statut, même pas à leurs conjoints ou à leurs proches. La maladie reste associée au sexe, et beaucoup préfèrent vivre dans l'ombre », confie Mme Ba. Pis, cette discrimination persiste jusque dans certaines structures de santé : « Il y a des personnels médicaux qui connaissent le VIH et qui refusent de les prendre en charge ».

Autre inquiétude : la situation des enfants infectés. ABoya estime qu'ils demeurent « les parents pauvres de la prise en charge ». Pour y répondre, la secrétaire exécutive du Conseil national de lutte contre le Sida, Dr Safiatou, a lancé le programme Prenons un enfant par la main. Objectif : soutenir la prise en charge médicale et psychosociale des mineurs. « Beaucoup de ces enfants sont nés avec le VIH, souvent orphelins, confiés à leurs grands-parents ou à des proches qui n'ont pas les moyens de les accompagner. C'est pourquoi nous lançons un appel aux bonnes volontés, à la société civile, au privé et aux collectivités locales », plaide Mme Ba.