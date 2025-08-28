Cote d'Ivoire: Droits humains - Des femmes leaders formées à la résilience numérique

L'Institut de données Pollicy, à travers son programme VOTE : Women, en collaboration avec l'ONG Leadafricaines, a organisé une série d'ateliers communautaires du 25 au 27 août 2025 à Abidjan. L'annonce a été faite par Mme Kadi Tanou, présidente de Leadafricaines, lors d'une conférence de presse le 27 août 2025.

Ces rencontres avaient pour objectif de renforcer la résilience numérique et le bien-être mental des femmes politiques et des défenseures des droits humains (WHRDs), dans le cadre de l'agenda 2025-2027.

Selon Mme Tanou, ces ateliers visaient à sensibiliser aux violences en ligne dont sont victimes les femmes leaders, à mettre en lumière leurs impacts sur leur participation, à encourager des discussions éclairées sur la gouvernance des contenus numériques et la désinformation sexiste, et à consolider les voies pour une participation durable des femmes dans les rôles de leadership.

« Nos recherches montrent que les femmes occupant des postes publics de leadership sont confrontées à des niveaux accrus d'abus en ligne lors des périodes de forte visibilité médiatique : désinformation sexiste, mésinformation, cyberharcèlement ou encore contenus manipulés par intelligence artificielle », a-t-elle précisé.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

De son côté, Mme Brenda Namata, program manager chez Pollicy, a souligné que ces violences limitent la capacité des femmes leaders à exploiter pleinement les plateformes numériques dans leurs activités professionnelles et freinent leur participation active en tant que candidates ou représentantes.

Elle a profité de l'occasion pour lancer un appel fort aux autorités, à la société civile et aux partenaires, afin de considérer les femmes comme de véritables actrices politiques, capables de porter une représentation équitable et un changement sociétal transformateur. Dans cette perspective, elle a annoncé la mise en place d'un réseau de soutien destiné à offrir une assistance anonyme aux femmes politiques et défenseures des droits humains victimes d'abus en ligne, tout en favorisant la solidarité et la connexion entre femmes confrontées à des défis similaires.