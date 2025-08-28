Cote d'Ivoire: Afreximbank - La note A-/Stable confirmée par 'Japan Credit Rating Agency'

Un nouveau signe de solidité pour Afreximbank. Le mercredi 27 août 2025, l'agence japonaise de notation Japan Credit Rating Agency (JCR) a confirmé la note de crédit A- de l'institution panafricaine, assortie d'une perspective stable.

Dans son évaluation, JCR met en avant plusieurs facteurs clés : un positionnement stratégique solide, une gestion rigoureuse des risques, une rentabilité constante et une base de capital robuste. Elle rappelle également le rôle structurant joué par Afreximbank dans le financement du commerce et du développement économique sur le continent africain et dans les Caraïbes. L'agence prévoit une stabilité de cette note sur les 12 à 18 prochains mois, malgré les incertitudes macroéconomiques et les pressions qui pèsent sur l'environnement international.

« Un gage de crédibilité » pour l'Afrique

Pour Denys Denya, Vice-Président exécutif principal de la Banque, cette confirmation constitue un signal fort adressé aux marchés internationaux. « La notation de JCR souligne nos fondamentaux solides et nos pratiques prudentes. Elle consolide notre capacité à diversifier nos sources de financement, notamment en mobilisant les marchés de capitaux japonais », a-t-il indiqué. Selon lui, cette reconnaissance renforce la mission de l'institution : soutenir le commerce intra- et extra-africain et mobiliser des ressources pour l'industrialisation et l'intégration économique du continent.

Cette confirmation s'inscrit dans la continuité du succès de la première émission obligataire Samouraï réalisée par Afreximbank en 2024 au Japon. L'opération avait permis de lever 81,3 milliards de yens, soit environ 530 millions de dollars US, grâce à une forte participation d'investisseurs institutionnels japonais. Cette percée confirme l'attrait croissant de la Banque au-delà de ses zones traditionnelles de financement et son rôle d'acteur crédible sur les marchés internationaux.

Un acteur clé du commerce africain

Avec plus de 40 milliards de dollars US d'actifs à fin 2024 et un mandat centré sur la transformation du commerce africain, Afreximbank s'affirme comme un pilier de la mise en oeuvre de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf). Son rôle dépasse le financement, puisqu'elle a initié le système panafricain de paiement et de règlement (PAPSS) et un fonds d'ajustement de 10 milliards de dollars destiné aux États membres de la ZLECAf.

Cette nouvelle confirmation de la note A-/Stable constitue donc un signal de confiance fort pour les investisseurs et un levier supplémentaire pour le développement du commerce africain et caribéen.