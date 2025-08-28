Cote d'Ivoire: Dabou/Vieil-Aklodj - 118 nouveaux militants rejoignent le RHDP

Le village de Vieil-Aklodj a accueilli, le mercredi 27 août 2025, une cérémonie de présentation de nouveaux militants du Rassemblement des Houphouëtistes pour la Démocratie et la Paix (RHDP). Ce sont au total 118 personnes, issues en majorité de l'opposition, qui ont décidé de rejoindre la famille houphouëtiste, séduites par le message de paix, de cohésion et de développement prôné par le Président Alassane Ouattara et relayé sur le terrain par le ministre Adjé Silas Metch.

Une adhésion motivée par les actions de développement

Au nom des nouveaux adhérents, M. Essis Camille, dit Angoul, ancien militant du PPA-CI, a exprimé les raisons de cette adhésion collective. « Nous avons été séduits par les actions menées par le Président Alassane Ouattara. Nous adhérons désormais au RHDP et nous y resterons pour accompagner les efforts de développement », a-t-il déclaré, déclenchant une salve d'applaudissements nourris de la foule venue partager ce moment symbolique.

Ces adhésions massives, selon plusieurs observateurs présents, traduisent une dynamique de confiance croissante dans le projet de société du RHDP, fondé sur la stabilité et la prospérité économique.

Prenant la parole, le ministre Adjé Silas Metch a salué ce choix qu'il a qualifié de « preuve de lucidité politique et de sens élevé des responsabilités ». Pour lui, ce ralliement illustre la vitalité du parti et sa capacité à rassembler toutes les sensibilités autour d'un idéal commun. « Vous venez de rejoindre la plus grande force politique de Côte d'Ivoire, le RHDP, pour la concrétisation de la plus large victoire du Président au soir de l'élection présidentielle d'octobre prochain », a-t-il affirmé.

Le ministre a également exhorté les nouveaux militants à demeurer des vecteurs de paix et de cohésion sociale, valeurs cardinales de la tradition houphouëtiste.

Une dynamique de terrain renforcée

La cérémonie, placée sous le signe de l'unité et de la mobilisation, a été marquée par des témoignages, des chants et des danses, traduisant l'enthousiasme des populations pour ce ralliement politique. Elle confirme aussi l'enracinement progressif du RHDP dans plusieurs localités rurales, à l'approche de l'échéance électorale du 25 octobre.

Vieil-Aklodj s'inscrit désormais, avec ces nouvelles adhésions, dans la stratégie de consolidation du parti au pouvoir, qui multiplie les initiatives de proximité afin de conforter sa base militante et d'assurer une participation massive lors du prochain scrutin présidentiel.