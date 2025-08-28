Togo: Sur l'autel de la solidarité et du développement communautaire

Après une 50ème édition l'année dernière avec faste, ils étaient attendus pour le rendez-vous de la 51ème édition. Et ils n'y ont pas dérogé. Eux ce sont les fils et filles du village d'Agou Nyogbo Sud. Ils ont répondu avec ferveur à la célébration de la 51ème édition de la fête Tézan Samedi dernier. Outre la cérémonie apothéose avec la présentation de la moisson de l'igname, cet aliment de base de cette communauté nichée du côté Ouest au pied du Mont Agou, il a été question d'une valorisation des traditions ancestrales, de partage et de raffermissement des liens entre des natifs d'une même communauté.

Ainsi, la célébration de cette fête identitaire des éwé d'Agou Nyogbo Sud, a laissé place à des coups de salves, des chants et danses traditionnels au son du tam-tam Atopani, mais avant tout, de cette symbolique de procession, des fils et filles des différents quartiers avec leur chef quartier porté dans des hamacs, vers le lieu de la célébration. Aussi, pouvait-on remarquer des jeunes gens en transe adeptes des différentes divinités du milieu.

Une célébration, plusieurs objectifs

C'est du moins ce que l'on pouvait comprendre des différentes interventions ayant marqué la cérémonie. Ainsi, cette édition placée sous le signe de l'unité entre les natifs d'Agou Nyogbo Sud, a offert à ces derniers dont nombreux sont revenus des quatre coins du Togo mais également de la diaspora, un plateau de retrouvailles mais également, une possibilité de réflexion autour des grands projets de développement communautaires envisagés pour donner un visage encore plus luisant à la localité, déjà très connue grâce à son hôpital Besthesda, spécialisé dans des soins ophtalmologiques.

En termes de réalisations dans le cadre de cette commémoration de Tézan 2025 à Agou Nyogbo Sud, on pouvait citer des sessions de formation proposées à la jeunesse afin de les aider à optimiser le rendement de la culture de l'igname mais également sur le plan de la santé, la journée de soins de santé gratuits ayant permis de prendre en charge d'environ 200 patients souffrant de différentes pathologies ; une action mené grâce à la collaboration avec l'hôpital Bethesda. Ce sont là autant d'actions concrètes qui ne pourront que réjouir le président du comité d'organisation, Roger Mawulolo Lasmothey. Celui-ci, au terme de la cérémonie apothéose, n'a pas caché toute sa fierté et satisfaction quant à la réussite des festivités. Il a indiqué que les objectifs fixés par lui et son comité ont été atteints. Et l'un d'entre eux c'est bien celui du projet de réhabilitation de l'adduction d'eau potable dans le canton. Il est revenu que la levée de fonds organisée à cet effet a permis de rassembler une enveloppe de 15 millions de FCFA et va y aider à concrétiser les projets de développement communautaire.

Il est rejoint dans cette euphorie par un des cadres du milieu, en la personne de Wola Sierro, qui plaçant la célébration de Tézan dans son contexte, a indiqué qu'il s'agit avant tout de moment de « retrouvailles » permettant également de se « remémorer l'héritage de nos grands-parents ». De même, a-t-il mis l'accent sur l'indispensable culture de l'igname, symbole d'unité et d'union, pour pérenniser l'héritage laissé par les aïeux.

Des avis pleinement partagés par chef du canton, Togbui PEBY V, qui dans son mot à sa communauté, a insisté sur l'union et la solidarité pour le développement du canton. Enfin, a-t-il salué l'engagement des organisateurs et le soutien indéfectible de la délégation ghanéenne ayant répond présente aux côtés de la population d'Agou Nyogbo Sud.

La voix officielle de l'évènement a été portée par le Directeur régional des arts et de la culture des Plateaux, Monkli Kokou, d'après qui, ces célébrations de fêtes traditionnelles au sein des communautés se veulent un important moteur de paix de cohésion sociale et de développement. Les populations sont donc exhortées à transmettre ces valeurs et ce patrimoine aux générations futures.

Le sport a été également de la partie. Des prix ont été aussi décernés aux vainqueurs des différentes compétitions de football organisées dans le cadre de cette célébration.

Rendez-vous est donc prix pour l'acte 52 de Tézan certainement au mois d'Août 2026.