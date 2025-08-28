Sénégal: l'Université Souleymane Niang de Matam fin prête pour son ouverture en octobre 2026

Saly — Tout est fin prêt pour l'ouverture de l'Université Souleymane Niang de Matam en octobre 2026, a indiqué mercredi à Saly (Ouest), son recteur professeur Mamadou Sidibé, par ailleurs coordinateur de ladite université.

"Techniquement, tout est fin prêt [...], nous avons visité le chantier. Le chef de chantier nous a rassurés qu'en octobre 2026, il va remettre les clefs de l'infrastructure", a dit le Professeur Sidibé.

Toutes les maquettes ont été déjà conçues et il ne reste que l'harmonisation pour pouvoir dérouler les cours à partir du mois d'octobre 2026, a-t-il ajouté lors d'un séminaire de restitution consacré à l'ouverture prochaine de l'Université de Matam.

L'université Souleymane Niang de Matam sera composée de six pôles, avec une offre de formation dans le domaine des sciences et de la gestion, des formations dans les sciences de l'ingénierie, dans les sciences de la santé, ainsi que dans les sciences humaines, sociales, artistiques, les lettres et l'agronomie.

"Il faut que l'université Souleymane Niang soit une université moderne, contemporaine qui puisse répondre au différentes préoccupations ou défis auxquels nous sommes confrontés", a précisé

Babacar Guèye, directeur de cabinet du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation.

Ce séminaire était une occasion de "réfléchir sur les offres de formation qui seront mises en place".