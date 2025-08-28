Sénégal: Le Port autonome de Dakar veut conforter son rôle social

Tivaouane — Le Port autonome de Dakar (PAD) veut conforter son rôle social au-delà de sa mission économique, a déclaré son directeur du capital humain, Mandoye Ndoye.

M. Ndoye a indiqué mardi, à sa sortie d'une audience avec le khalife général des Tidjanes, Serigne Babacar Sy Mansour, que le PAD entend "partager ses ressources et ses bénéfices avec les populations", en appuyant des initiatives dans la santé, l'éducation, la culture et l'environnement.

M. Ndoye a exprimé la volonté de l'institution portuaire de renforcer son ancrage communautaire, à travers sa fondation, décrite comme son bras opérationnel en matière de solidarité et de responsabilité sociétale d'entreprise.

"Notre présence à Tivaouane revêt un caractère particulier, car nous avons trouvé ici Serigne Abdoul Hamid Sy, un collègue et un frère, qui nous a introduits auprès du khalife général", a dit le responsable .

Il présente la visite de la délégation du Port de Dakar comme un "geste de solidarité et de reconnaissance à l'endroit de la famille Tidiane, à l'occasion du Mawlid".

Cette visite s'inscrit dans une tournée sociale organisée à l'occasion du Gamou 2025 et qui a déjà conduit la délégation auprès du khalife général de la Faydatou Tidianya Cheikh Mahy Ibrahima Niass à Kaolack, ainsi qu'à Thiénaba, Ndiassane et Thiès.

Interpellé sur la dimension sociale du "repositionnement stratégique" du port, engagé par son directeur général Waly Diouf Bodian, Mandoye Ndoye a souligné que ce processus "ne se limite pas à la modernisation des infrastructures, mais intègre une forte composante communautaire, à travers l'accompagnement des familles religieuses et des populations vulnérables".

À travers ces initiatives, le Port autonome de Dakar réaffirme son ambition d'être à la fois "un moteur économique du pays et un partenaire social engagé au service de la cohésion nationale".