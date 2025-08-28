Sénégal: M-Academy vise la formation de 500 jeunes dans les métiers du cuir et du management de la mode d'ici 2026

Le fondateur de la Maison Haute Maroquinerie Maraz et de la M-Academy, Moustapha Sy Ndiaye, a indiqué mercredi à Dakar que son institution ambitionne de former 500 jeunes dans les métiers du cuir et du management de la mode à l'horizon 2026.

"Au niveau de la M Academy, nous avons pour objectif aujourd'hui de former 500 jeunes dans les métiers du cuir et du management de la mode d'ici 2026.", a-t-il dit.

Moustapha Sy Ndiaye s'exprimait en marge d'une Masterclass organisée au Orange Digital Center avec pour thème central : "Construire une marque forte : Branding et stratégie de communication digitale à l'ère du numérique".

Le directeur général de l'Office national de formation professionnelle (ONFP), Mouhamadou Lamine Bara Lo, a pris part à cette rencontre qui a réuni plusieurs dizaine d'apprenants, d'acteurs et d'experts évoluant dans le secteur de la Communication digitale et de la communication des entreprises, entre autres.

Moustapha Sy Ndiaye a précisé que cette rencontre vise à "donner aux jeunes les bases de la création d'une marque forte", en insistant sur l'importance du "branding" et des outils nécessaires pour bâtir une entreprise compétitive.

Selon lui, la formation proposée par M-Academy repose sur des modules pratiques allant du modélisme à la découpe, en passant par le maniement des machines, le management de la mode, les techniques de vente (B2C et B2B), ainsi que l'éducation financière.

"L'objectif est de permettre aux entrepreneurs d'avoir une vision globale de la gestion d'entreprise, de sortir de l'informel et d'aller vers la formalisation ", a-t-il expliqué.

Moustapha Sy Ndiaye a souligné que l'initiative participe au renforcement de la compétitivité de l'artisanat sénégalais, grâce à la qualification de la main-d'oeuvre et à la structuration de la chaîne de valeur.

Évoquant les prochaines étapes, il a annoncé la poursuite des formations en management de la mode, mais aussi un programme à Ngaye Mécké, dans le cluster du cuir, où 200 jeunes seront formés d'ici décembre en partenariat avec l'Agence pour la promotion et le développement de l'artisanat (APDA).

"Nous avons une responsabilité en tant qu'entreprise sénégalaise d'apporter notre pierre à l'édifice et de participer au développement de la filière cuir et bois ", a-t-il souligné.

Le directeur général de l'Office national de formation professionnelle (ONFP), Mouhamadou Lamine Bara Lo a pour sa part réaffirmé son engagement aux côtés du secteur privé.

"Il est important pour nous de marquer notre présence à ce type d'activité, qui s'inscrit dans la vision rappelée récemment par le Premier ministre, à savoir l'accompagnement du secteur privé à travers la formation ", a-t-il réagi.

Il a salué l'initiative de Maraz Academy, estimant qu'elle contribue à la valorisation des talents et à la structuration du secteur de la maroquinerie.

Pour son directeur, l'ONFP est au service des branches professionnelles et du secteur privé, notamment à travers le renforcement continu du capital humain.