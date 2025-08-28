Sénégal: Ranérou - Des contrats de performance signés entre l'IEF et 15 'daaras'

Ranérou — L'Inspection de l'éducation et de la formation (IEF) de Ranérou (Mtam, nord) et 15 "daaras" (écoles coraniques) du département ont procédé, mercredi, à la signature de contrats de performance, dans le cadre du Projet d'amélioration de performance du système éducatif (PAPSE) piloté par la direction des Daaras,

"Nous sommes venus à Ranérou pour assister à la cérémonie de signature des contrats de performance entre l'Inspection de l'éducation et de la formation (IEF) de Ranérou et les 15 +daaras+ que nous avons enrôlés. Cela s'inscrit dans le cadre du Projet d'amélioration des performances du système éducatif (PAPSE), dans son volet +daara+", a dit Moussa Niang.

Le coordonnateur de la direction des daaras au ministère de l'Education nationale s'exprimait lors de la cérémonie de signature.

A Ranérou, les 15 "daaras" concernés par ces contrats de performance vont être accompagnés par ce projet dans divers domaines, notamment les enseignements-apprentissages en mathématiques et en français.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Ils seront également appuyés dans la prise en charge alimentaire et sanitaire de même qu'en dotation de fournitures.

"Nous allons mettre à leur disposition un moniteur qui va enseigner les élèves le français et les mathématiques. Il y a des engagements pris par l'IEF et les maîtres coraniques qu'il faudra respecter. Nous sommes ici pour formaliser ces engagements mutuels pour la bonne mise en oeuvre de ce projet", a soutenu Moussa Niang.

Pour Mamoudou Ball, l'IEF de Ranérou, les maîtres coraniques devront respecter des engagements pour le fonctionnement du projet, dont l'accueil du moniteur qui sera chargé de dispenser des cours de français et de mathématiques aux pensionnaires des "daaras".

"L'inspection a pris des engagements qui concernent la formation de l'enseignant, mais aussi le suivi du fonctionnement du projet. Il y aura des rapports trimestriels qui seront faits, ainsi qu'un bilan annuel. Un inspecteur en langue arabe sera chargé de faire le suivi du projet", a assuré l'IEF de Ranérou.