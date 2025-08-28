Sénégal: Un site choisi à Niomré, dans la région de Louga, pour la construction d'un LYNAQE

27 Août 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Louga — Un site de 10 hectares situé dans la commune de Niomré, dans la région de Louga (nord), a été identifié pour accueillir un lycée nation-armée pour la qualité et l'équité (LYNAQE), a-t-on appris, mercredi, de la gouverneure Ndèye Nguénar Mbodj.

"Un site de 10 hectares répondant aux critères fixés a été identifié à Niomré pour accueillir un lycée nation-armée pour la qualité et l'équité", a-t-elle annoncé à la presse locale à la fin d'une réunion consacrée à la contribution de la région de Louga à l'élaboration de la politique nationale d'emploi.

Le choix du site en question a été confirmé par une mission du ministère de l'Éducation nationale conduite par le directeur des constructions scolaires, selon Mme Mbodj.

"Le financement du [futur LYNAQE] est déjà disponible", a-t-elle assuré en citant le même directeur.

Le lycée nation-armée pour la qualité et l'équité de Louga va se distinguer des autres par ses équipements destinés à l'agriculture, à l'élevage et à la pisciculture, selon la gouverneure.

L'une de ses missions sera de susciter l'engouement de ses élèves pour les activités du secteur primaire, a-t-elle dit.

Les LYNAQE sont des établissements d'enseignement moyen et secondaire. Les deux premiers, construits dans les régions de Kaffrine (centre) et Sédhiou (sud), ont débuté les enseignements au cours de l'année scolaire 2024-2025.

Chacun de ces établissements est dirigé par un colonel de l'armée, qui est assisté d'un professeur d'enseignement secondaire.

Les élèves des LYNAQE sont sélectionnés par un concours national, dont le prochain est prévu le 22 septembre 2025. Ils bénéficient d'une bourse et poursuivent leur scolarité en internat.

