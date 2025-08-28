Sénégal: Peaux et cuirs - L'ONFP en mission dans des villes spécialisées pour renforcer l'expertise locale

Le directeur général de l'Office national de formation professionnelle (ONFP), Mouhamadou Lamine Bara Lo, a annoncé, mercredi, à Dakar, la préparation d'une mission de benchmarking dans des villes spécialisées dans la production de peaux et cuirs, afin de renforcer l'expertise nationale dans ce secteur.

"Nous préparons prochainement une mission de benchmarking dans certaines villes où on fait beaucoup de production en termes de peaux et cuirs afin de renforcer l'expertise nationale dans ce secteur", a-t-il déclaré en marge d'une masterclass organisée par Maraz Academy au Orange Digital Center.

Cette rencontre centrée sur les méthodes de développement d'images de marque a pour thème principal "Construire une marque forte : Branding et stratégie de communication digitale à l'ère du numérique".

La rencontre a également réuni plusieurs dizaines d'apprenants, d'acteurs et d'experts évoluant notamment dans le secteur de la communication digitale et de la communication des entreprises.

"Nous développons des référentiels avec le centre de formation de l'université de Touba, spécialisé dans les peaux et cuirs", a rappelé M. Lo.

Selon lui, "ces ressources pédagogiques seront mises au service des centres publics, mais aussi des structures privées de formation et du secteur privé".

Il a souligné que ces référentiels permettront aux acteurs de bénéficier de formations certifiées et conformes aux normes de l'État du Sénégal.

Le DG de l'ONFP a par ailleurs réaffirmé la disponibilité de son institution à accompagner les initiatives privées de formation, à l'image de celles portées par Maraz Academy.

"Nous avons répondu avec plaisir à l'invitation et nous restons ouverts à [la collaboration] avec cette structure pour mutualiser les expériences et renforcer les capacités du secteur", a-t-il indiqué.

Revenant sur la concurrence dans le domaine du cuir, il a estimé qu'elle ne constitue pas une menace mais un "facteur de dynamisation".

"Nous sommes dans un marché encore peu occupé par la production sénégalaise. La multiplicité des initiatives renforce la compétitivité interne, condition nécessaire pour se positionner sur les marchés internationaux", a-t-il affirmé.

Selon lui, cette dynamique contribuera à tirer le secteur des peaux et cuirs vers le haut et à répondre à une demande croissante en produits de qualité, génératrice de ressources pour le Sénégal.