Sénégal: Fatick - Le poste de santé de Mbouma doté d'une maternité par World Vision

Le poste de santé de Mbouma, dans la région de Fatick (centre), a réceptionné, mercredi, une maternité flambant neuve, construite et équipée par l'organisation humanitaire World vision et dont le coût est estimé à vingt neuf millions de francs CFA.

Ce bâtiment logé dans l'enceinte du poste de santé de Mbouma est un moyen de réduire les accouchements à domicile et de garantir une meilleure prise en charge des patients, a indiqué Abdoulaye Touré, médecin-chef du district sanitaire de Diakhao.

World vision a aussi mis à la disposition du district sanitaire de Diakhao une ambulance d'une valeur de 20 millions de francs CFA.

Selon docteur Touré, elle servira de véhicule de recherches dans le cadre de la vaccination pour les stratégies mobiles.

"Nous avons, dans la zone, des populations assez nomades, l'ambulance permettra d'aller vers ces enfants qui ne sont pas encore en contact avec le vaccin", a-t-il ajouté.

Il a plaidé pour plus d'accompagnement des partenaires pour doter d'une ambulance chaque poste de santé du district de Diakhao, qui "compte 15 postes et nous en sommes à 5 ambulances".

Le directeur des opérations de World vision international, Jean Baptiste Kamaté, a rappelé l'objectif de l'ONG consistant à contribuer à l'amélioration des résultats en matière de santé périnatale et de nutrition dans la région de Fatick.