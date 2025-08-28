Sénégal: La désinformation est devenue un modèle commercial

27 Août 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — La désinformation est devenue de nos jours un véritable modèle commercial qui nourrit ses instigateurs à travers les clickbaits qui renvoient à la monétisation et aux intentions financières consistant à inciter les utilisateurs à cliquer sur un lien afin de générer des vues ou de collecter des données, a alerté la journaliste et fact-checkeuse Fatoumata Bintou Ba.

Elle s'exprimait lors d'un atelier de sensibilisation et d'échanges tenu à Dakar et consacré à la lutte contre la désinformation dans le domaine humanitaire à l'initiative de Médecins sans frontières.

Selon elle, ce procédé dépasse la simple circulation de rumeurs : il s'agit d'une stratégie organisée visant à générer des bénéfices financiers, mais aussi des avantages politiques et sociaux. Le mécanisme consiste à "discréditer des personnes ou des groupes, à canaliser les frustrations et à détourner les attentions, tout en amplifiant inutilement la peur et la panique", a-t-elle souligné.

Fatoumata Bintou Ba a rappelé que la désinformation appliquée à l'humanitaire peut créer "la méfiance, mettre en danger les bénéficiaires et entraver l'aide aux populations".

Elle la définit comme un récit qui mêle "théories du complot et accusations sans fondements, souvent alimenté par des tensions politiques ou des crises locales".

Les organisations humanitaires, parfois seules présentes dans des zones inaccessibles aux journalistes, deviennent alors des cibles faciles, car leurs témoignages "peuvent ne pas toujours plaire à certains gouvernants".

Le coordinateur régional de la communication de Médecins sans frontières (MSF), Hervé Yonkeu a pour sa part rappelé que son organisation partage avec le journalisme beaucoup de principes fondamentaux, faisant allusion à l'impartialité, à la neutralité et à l'indépendance.

Il a expliqué cet aspect par le fait que MSF a été crée en 1971 sous l'égide de médecins et de journalistes.

