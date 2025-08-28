Burkina Faso: Coopération bilatérale - Le pays et la Russie discutent du lancement de vols directs

27 Août 2025
Sidwaya (Ouagadougou)

Le Burkina Faso et la Russie examinent la possibilité d'ouvrir une liaison aérienne directe entre les deux pays. C'est ce qu'a déclaré à TASS, l'ambassadeur du Burkina Faso en Russie, Aristide Tapsoba, en marge du forum Technoprom-2025 à Novossibirsk.

«Je dirais que nous avons déjà une compagnie russe qui souhaite lancer une liaison directe entre Ouagadougou et Moscou, entre les capitales du Mali et du Niger et Moscou. Cette question est actuellement discutée. Cela nous permettra de développer le tourisme au Burkina Faso ainsi qu'en Russie », a indiqué l'ambassadeur du Burkina Faso en Russie, Aristide Tapsoba, en réponse à une question à ce sujet. Le diplomate a également évoqué le développement des relations entre Ouagadougou et Moscou dans les domaines du tourisme et de la culture.

« En ce qui concerne le développement du tourisme en Russie, en octobre, notre délégation de plus de 500 personnes se rendra à Saint-Pétersbourg pour travailler dans les secteurs du tourisme et de l'économie. Depuis le début de l'année, nous avons accueilli plus de 500 Russes, ils ne sont pas venus à des fins touristiques uniquement : « nous avons organisé à Ouagadougou le Festival du cinéma et de la télévision des pays africains où des Russes étaient présents », a-t-il ajouté. Un orchestre symphonique russe est également venu participer au festival. Et actuellement, l'orchestre présidentiel du Burkina Faso se trouve ici, à Moscou. Les relations ont donc déjà commencé et je crois qu'elles vont se développer », a souligné l'ambassadeur.

Lire l'article original sur Sidwaya.

Tagged:
Copyright © 2025 Sidwaya. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.