Burkina Faso: Coopération bilatérale - Le pays et la Russie discutent du lancement de vols directs

Le Burkina Faso et la Russie examinent la possibilité d'ouvrir une liaison aérienne directe entre les deux pays. C'est ce qu'a déclaré à TASS, l'ambassadeur du Burkina Faso en Russie, Aristide Tapsoba, en marge du forum Technoprom-2025 à Novossibirsk.

«Je dirais que nous avons déjà une compagnie russe qui souhaite lancer une liaison directe entre Ouagadougou et Moscou, entre les capitales du Mali et du Niger et Moscou. Cette question est actuellement discutée. Cela nous permettra de développer le tourisme au Burkina Faso ainsi qu'en Russie », a indiqué l'ambassadeur du Burkina Faso en Russie, Aristide Tapsoba, en réponse à une question à ce sujet. Le diplomate a également évoqué le développement des relations entre Ouagadougou et Moscou dans les domaines du tourisme et de la culture.

« En ce qui concerne le développement du tourisme en Russie, en octobre, notre délégation de plus de 500 personnes se rendra à Saint-Pétersbourg pour travailler dans les secteurs du tourisme et de l'économie. Depuis le début de l'année, nous avons accueilli plus de 500 Russes, ils ne sont pas venus à des fins touristiques uniquement : « nous avons organisé à Ouagadougou le Festival du cinéma et de la télévision des pays africains où des Russes étaient présents », a-t-il ajouté. Un orchestre symphonique russe est également venu participer au festival. Et actuellement, l'orchestre présidentiel du Burkina Faso se trouve ici, à Moscou. Les relations ont donc déjà commencé et je crois qu'elles vont se développer », a souligné l'ambassadeur.