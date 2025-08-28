Afrique: La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples tiendra sa 78e Session Ordinnaire, du 1er au 26 Septembre 2025

document

La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples tiendra sa 78e Session ordinaire du 1er au 26 septembre 2025 à son siège à Arusha (République-Unie de Tanzanie).

Au cours de la session, la Cour organisera notamment une conférence sur le thème « Renforcer la participation des femmes aux procédures devant la Cour africaine » qui se tiendra les 3 et 4 septembre 2025 à son siège.

La conférence réunira des avocates inscrites sur la liste des conseils de la Cour, des représentants des barreaux et des associations de barreaux des États membres de l'UA, des organisations de la société civile et des ONG spécialisées dans les questions de genre et de droits des femmes, des experts de renom et des organes de l'UA chargés des droits de l'homme.

De plus amples informations sur la conférence et les principales décisions prises à l'issue de la session seront communiquées via les plateformes officielles de la Cour.

Au cours de sa session de quatre semaines, la Cour examinera les requêtes dont elle est saisie et tiendra des délibérations.

La Cour entamera également les préparatifs de la commémoration de son 20e anniversaire en 2026, qui sera marquée par une série d'activités organisées tout au long de l'année à l'échelle du continent afin de mettre en relief les réalisations, les défis et la contribution de la Cour à la protection des droits de l'homme et des peuples au cours des deux dernières décennies.