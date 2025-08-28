Ouganda: A 80 ans, Museveni vise un 7e mandat

En Ouganda, le Mouvement de résistance nationale (NRM) a officiellement désigné Yoweri Kaguta Museveni comme son candidat pour l’élection présidentielle prévue le 12 janvier 2026. Une annonce qui illustre la longévité exceptionnelle du président ougandais, au pouvoir depuis 1986.

Malgré les appels à se retirer, Museveni, aujourd’hui âgé de 80 ans, reste au centre de la scène politique. S’il n’a pas encore annoncé personnellement sa candidature, ses partisans ne laissent guère de place au doute : ils souhaitent ardemment qu’il brigue un septième mandat. Cette décision relance le débat sur la durée au pouvoir et les nombreuses révisions constitutionnelles qui ont permis à Museveni de rester à la tête du pays.

Selon nos confrères d’Africanews, le chef de l’État a récemment déclaré : « Lorsque nous sommes arrivés, nous savions exactement ce qu’il fallait faire, et c’est pourquoi l’économie de l’Ouganda s’est redressée. »

En janvier 2026, son principal opposant devrait être l’artiste et homme politique Bobi Wine, figure montante de l’opposition. Ce dernier, ainsi que d’autres opposants, dénonce depuis plusieurs années des fraudes électorales lors des précédents scrutins.

Pour rappel, Museveni est arrivé au pouvoir en 1986, après la chute de Milton Obote, mettant fin à une période de guerre civile et ouvrant une nouvelle ère politique. Depuis, plusieurs amendements constitutionnels ont été adoptés : la suppression de la limite de deux mandats en 2005, puis la levée de l’âge maximal de 75 ans en 2017. Ces modifications permettent désormais au président de se représenter sans limite légale.