Congo-Kinshasa: Goma - Privés d'accès aux banques, les parents dans l'impasse pour la rentrée scolaire

28 Août 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

A quelques jours de la rentrée scolaire prévue le 1er septembre à Goma, au Nord-Kivu, les parents et commerçants de la ville font face à d'énormes difficultés financières pour préparer la reprise des cours.

Depuis janvier 2025, toutes les banques et institutions de microfinance de la ville restent fermées, privant des milliers de familles de l'accès à leurs revenus et à la liquidité nécessaire pour faire face aux dépenses scolaires.

La rareté de l'argent est aggravée par l'impossibilité d'utiliser les services bancaires traditionnels ; seuls quelques transferts d'argent via téléphone mobile restent fonctionnels, mais avec de nombreuses contraintes.

La rareté de l'argent liquide se fait cruellement sentir sur les marchés. Au centre commercial de Birere, fréquenté habituellement pour l'achat de fournitures scolaires, le manque de clients et la baisse des prix des articles témoignent de la crise. Martine, (prénom d'emprunt) vendeuse de fournitures, explique que le prix du cartable a chuté de 25 à 10 dollars, reflétant la diminution du pouvoir d'achat.

Malgré la précarité, certains parents essaient néanmoins d'acheter au moins une partie des fournitures, conscients de l'importance de la scolarité pour l'avenir de leurs enfants. D'autres, en revanche, sont contraints de ne pas inscrire leurs enfants faute de moyens.

