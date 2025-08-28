Congo-Kinshasa: Lancement à Kananga du vaccin antipaludique R21 pour les enfants

Le gouverneur de la province du Kasaï-Central, Joseph-Moïse Kambulu, a officiellement lancé, le mardi 26 août, la campagne de vaccination par le vaccin antipaludique R21 à Kananga.

Destiné aux enfants âgés de 6 à 11 mois, ce vaccin représente une avancée majeure dans la lutte contre le paludisme, principale cause de mortalité infantile en République démocratique du Congo.

Entouré des autorités sanitaires et locales, le gouverneur a salué cet engagement collectif visant à protéger les plus vulnérables.

« Ensemble, nous faisons un pas vers un avenir plus sain pour nos enfants », a-t-il déclaré.

En 2022, la RDC a enregistré plus de 27 millions de cas de paludisme, dont près de 49 % chez les enfants de moins de cinq ans. Le vaccin R21, administré en quatre doses (à 6, 7, 8 et 13 mois), vise à réduire significativement ces chiffres alarmants.

Le Programme élargi de vaccination (PEV) a mobilisé les relais communautaires, les églises et les chefs de quartiers pour sensibiliser les familles et faciliter l'accès à la première dose dans les structures sanitaires les plus proches.

« Le vaccin antipaludique n'est pas qu'une piqûre : c'est une promesse de vie, une victoire sur la maladie, et un symbole de solidarité », a conclu Joseph-Moïse Kambulu.

Le Kasaï-Central rejoint ainsi les provinces pionnières dans l'introduction du vaccin R21, après le Kongo-Central, où il avait été administré pour la première fois en RDC.