Congo-Kinshasa: Dialogue inclusif - L'ALSOC appelle au démarrage des réunions pour bâtir un front commun intérieur

L'Alliance des leaders de la société civile (ALSOC) salue la récente initiative des confessions religieuses congolaises, notamment la CENCO et l'ECC, qui ont signé un communiqué commun appelant le Chef de l'État à convoquer dans les plus brefs délais un dialogue national inclusif.

Ce dialogue, attendu par une large frange de la population, vise à restaurer une véritable cohésion nationale dans un contexte de tensions persistantes.

Jean-Marie Ntantu Mey, coordonnateur de l'ALSOC, insiste sur la nécessité de structurer ce dialogue en deux étapes distinctes :

Concertation préalable entre le pouvoir, l'opposition politique pacifique et la société civile -- religieuse et laïque -- afin de poser les bases d'un front commun intérieur.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Rencontre avec l'opposition armée, qui nécessite des garanties de sécurité et une implication active des partenaires internationaux pour assurer un climat de confiance.

« L'ALSOC en appelle aux bénéficiaires à respecter le cessez-le-feu qu'ils ont signé pour un bon climat de dialogue et une rentrée scolaire apaisée sur toute l'étendue du territoire de notre pays », a déclaré Jean-Marie Ntantu Mey.

L'organisation exhorte toutes les parties prenantes à faire preuve de maturité politique et de sens patriotique, afin de sortir le pays de la spirale des violences et des divisions. Elle considère que seule une démarche inclusive, structurée et sécurisée peut permettre à la RDC de franchir un cap vers la paix durable.