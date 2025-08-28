Cote d'Ivoire: Lutte contre la pollution plastique - Vers la validation de la stratégie nationale et d'un plan d'action

Le ministère de l'Environnement, du développement durable et de la transition écologique, à travers le Centre ivoirien antipollution (Ciapol) organise du 27 au 29 août 2025, à Jacqueville, un atelier de validation de la stratégie nationale et du plan d'action de lutte contre la pollution plastique.

Cet atelier vise à soumettre à la validation, des parties prenantes, la stratégie nationale de lutte contre la pollution plastique et le plan d'action, en vue de leur adoption comme document de référence devant servir à la lutte contre la pollution plastique. Il s'agit également de recueillir les contributions techniques et les recommandations des participants.

Le ministre de l'Environnement, du développement durable et de la transition écologique, Jacques Assahore Konan, a souligné que les déchets plastiques constituent une menace existentielle, c'est pourquoi les Etats doivent mutualiser leurs efforts en vue de trouver des solutions idoines. Pour lui, cette rencontre incarne un acte de responsabilité nationale et un moment de vérité pour la Côte d'Ivoire face à l'ère des défis environnementaux pressants.

« La pollution plastique est devenu un fléau silencieux et redoutable. Chaque minute, l'équivalent d'un camion de déchets plastiques est déversé dans les océans et les conséquences sont dramatiques. Nos villes croulent sous le poids des déchets, nos lagunes, nos rivières sont axphiciées, nos sols contaminés, notre biodiversité est menacée et la santé de nos populations affectée », a déploré le ministre.

A l'en croire, ce défi n'est pas écologique, il est économique, social, sanitaire et moral. « Il remet en cause notre modèle de production et de consommation. Il nous oblige à repenser notre responsabilité vis-à-vis des générations futures », dit-il, précisant que là où la communauté internationale peine à trouver un consensus, la Côte d'ivoire a fait le choix d'avancer, de montrer l'exemple et de traduire sa volonté en actions concrètes.

Selon lui, la vision de son département ministériel est claire ; faire de la Côte d'Ivoire d'ici 2030, un pays propre, résilient et durable fondé sur une gestion circulaire et responsable des déchets plastiques. Ainsi, la stratégie nationale repose sur cinq priorités majeures à savoir renforcer la gouvernance environnementale avec une gestion responsable du budget ; promouvoir l'économie circulaire en recyclant les plastiques afin de les transformer les déchets en opportunités de création d'emplois verts ; développer l'éducation, la sensibilisation ; renforcer la coopération régionale et internationale, ainsi qu'investir dans la recherche et l'innovation afin de soutenir les initiatives locales.

Pour le directeur du Centre ivoirien antipollution, le professeur Bernard Ossey Yapo, la pollution plastique n'est plus une menace abstraite, car elle est visible et s'invite dans les moindres recoins du quotidien. « Chaque jour, notre pays produit plus de 280 tonnes de déchets plastiques rien qu'Abidjan. A l'échelle nationale, ce chiffre est à plus de 100 mille tonnes par an et pourtant, moins de 2% de ces déchets sont recyclés », a déploré professeur Bernard Ossey Yapo. En effet, dit-il, le combat ne fait pas uniquement à l'échelle nationale, il s'inscrit dans une dynamique internationale.

A l'en croire, cet atelier porte sur des réflexions qui ont été déjà menées à travers diverses études supportées par le programme des nations pour l'environnement, la convention d'Abidjan, la convention de Bale, Rotterdam et Stockholm (Convention BRS).

Prennent part également à cet atelier, le Sénégal, la Mauritanie, le Congo et la Cedeao.