Gabon: Elections locales - Qui est Louis Joseph Boussougou ?

Les élections couplées, législatives et locales que va abriter le Gabon dans quelques semaines, offrent l'espoir d'un renouveau politique. Cette perspective de changement est visible un peu partout à travers le pays.

Le département du Komo-Kango, précisément dans le canton Bokoue n'est pas en marge de ce renouveau politique. Des visages émergent enfin, à l'exemple de Louis Joseph Boussougou pour l'Union démocratiques des bâtisseurs.

Qui est le candidat aux locales, Louis Joseph Boussougou ?

On ne peut pas prétendre que Louis Joseph Boussougou soit réellement un homme à présenter au niveau du canton Bokoue car il reste amplement un fils de la localité. Né au village Cachilaire, il y a fait ses études primaires et a été envoyé au CES de Kango (Lycée Marcellin Ndong-Bie de Kango) pour ses études secondaires et à l'Université Omar Bongo pour ses études supérieures en Sociologie avant de se lancer dans le grand bain du monde professionnel.

L'engagement professionnel de l'homme

Louis Joseph Boussougou est à l'heure actuelle, un haut cadre administratif dans le secteur privé. C'est un acteur engagé dans développement local, dont le parcours allie expertise professionnelle, engagement citoyen et action politique. Fort d'une riche expérience au sein de l'entreprise d'assurance, Ogar, Ogar Vie où il a occupé successivement des postes de stagiaire, assistant et aujourd'hui, de responsabilité, celui de directeur régional, il se distingue par sa maîtrise des enjeux sociaux et financiers du monde des assurances sinon du pays.

Vie associative

En effet, parallèlement à son parcours professionnel, Louis Joseph Boussougou s'illustre dans la vie associative de sa localité depuis son jeune âge en occupant diverses fonctions stratégiques au niveau local. Il a notamment été président de plusieurs organisations communautaires et a activement oeuvré au rapprochement de la jeunesse à la vie politique locale.

Investiture

Aujourd'hui, ce dernier est candidat aux élections locales pour le canton Bokoue sous les couleurs de l'Union Démocratique des Bâtisseurs (UDB). Il incarne une nouvelle génération de leaders soucieux de conjuguer compétence, proximité et efficacité au service de ses compatriotes.

Apprentissage politique

Rappelons que Louis Joseph Boussougou n'est pas une figure qui apparait ex nihilo en politique, comme cela se dit "il n'y a pas de génération spontanée en politique." Le monsieur a fait ses classes politique auprès d'un homme respecté et adminiré au canton, l'ancien député à l'Assemblée nationale, le Docteur Nzenguet Mouele.

Ce n'est donc pas tel un cheveux dans la soupe qu'il va à cette élection. Il connait les rouages du terrain. Cette expertise du terrain est un atout essentiel.